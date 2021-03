Barcelonistas de Aragón: "Esperamos que Laporta siga siendo el presidente de todos"

Laporta está de vuelta. Cumpliendo los pronósticos, ganó con autoridad las elecciones presidenciales del Barça y, una década después de abandonar la poltrona, regresa al club azulgrana a modo de salvador. Al complicado momento deportivo, hay que sumar la estrechez económica y un puñado de escándalos institucionales entre los que sobresale el ‘Barçagate’.

Quizá por ello los socios respaldaron, con un 54% de los votos, a un hombre que ya abanderó el resurgimiento del Barça en 2003. Frente al continuismo de Freixa y a la inexperiencia de Font, Laporta representaba la candidatura rupturista con el legado de Bartomeu y Rosell; la propuesta que garantiza pericia en los despachos y un controvertido carisma.

Todavía no se había cumplido la medianoche del domingo cuando Laporta, el Laporta de siempre, el desacomplejado, aparecía en su box del Camp Nou para celebrar la victoria entre cánticos y champán. Una escena que nos trasladó a otro tiempo, a cuando se regocijaba entre las masas, a cuando disfrutaba paseando el mejor Barça de siempre entre los socios.

De aquella época surgió la amistad de Laporta con Miguel Iranzo, por entonces presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de Aragón, Navarra y La Rioja. De aquellos años surgieron las conversaciones telefónicas que ambos mantienen, y que en los días previos a la victoria ‘laportista’ guardaban un «optimismo prudente» que no tuvo rival.

Laporta se impuso con autoridad e Iranzo, que lo veía como claro favorito desde el mismo momento en que presentó su candidatura, fue una de las primeras personas en felicitarle vía wasap. «Hablamos bastante y en las últimas semanas hemos estado en contacto permanente. Yo le decía que iba a ganar y él, aunque no lo parezca, era cauteloso. Me decía que había que esperar a ver cómo respondían los socios en las urnas», explica Iranzo, que también conserva la relación con Rafa Yuste o Joan Ignaci Macía, directivos de la primera época que ahora vuelven a formar parte del organigrama del Barça de Laporta.

«Tienen una difícil papeleta porque regresan al club en un momento complicado, pero en 2003 la situación deportiva era mucho peor. Al equipo le iba justo para meterse en Champions y cambiaron su destino. Ronaldinho, Guardiola, la cantera… Apostaron fuerte y les salió bien. Ahora, con el condicionante económico, habrá que ver cuáles son sus líneas maestras», añade Iranzo, y destaca la «discreción» con la que Laporta ha manejado los nombres.

Interrogantes deportivos

«El proyecto deportivo es reservado. En las charlas que hemos mantenido, no ha querido darme pistas e incluso me ha dicho que algunos de los nombres que han salido son falsos. Sí parece que estarán Alemany, Jordi Cruyff o Alexanco, pero habrá que ver qué pasa con Xavi o Messi. Las posibilidades de que este último siga se multiplican con Laporta. Próximamente se reunirá con su padre para plantearle la situación, pero la decisión no se conocerá hasta final de liga», valora Iranzo, ‘el Mañico’, como amistosamente le llama Laporta.

«Los otros dos candidatos también hubiesen sido buenos presidentes, pero no han podido competir contra la personalidad de Joan. En los encuentros de peñas era tan aclamado como los futbolistas. Contra lo que se pueda pensar, supo ser el presidente de todos», completa Iranzo, sobre una cuestión, la del compromiso con los aficionados independientemente de dónde sean, que la actual presidenta de la Federación de Peñas Barcelonistas de Aragón, Navarra y La Rioja, Marta Gajate, espera que se mantenga.

«En el proceso electoral es importante que se haya contado con los socios de fuera. A pesar de las restricciones, hemos podido votar por correo. El barcelonismo se ha pronunciado y ahora es el turno de Laporta», indica Gajate, y adelanta que el futuro de Messi dependerá más del proyecto que de las condiciones económicas que se le ofrezcan. «La propuesta deportiva es primordial, y Laporta, hombre de contactos que conoce bien a Messi, va a moverse para retenerlo», finaliza la presidenta de una entidad que engloba casi 4.000 peñistas de tres autonomías.