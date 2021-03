Alba y Ter Stegen mantienen al Barça enganchado a la Liga

El 3-5-2 de Ronald Koeman ha alargado la vida útil de Jordi Alba en el carril izquierdo del Barcelona. Después de ocho temporadas cabalgando arriba y abajo por la banda del Camp Nou, al lateral azulgrana empezaba a agotársele la gasolina a punto de cumplir 32 años, pero este nuevo sistema ha supuesto un balón de oxígeno para sus pulmones y piernas. Protegido por tres centrales, Alba sube con menos miedo que nunca y como su sociedad con Messi no tiene fecha de caducidad se ha convertido en un puñal permanente. A estas alturas, suma once asistencias entre todas las competiciones y cinco goles. El último desatascó la complicada visita a El Sadar y resulta clave en la pelea por la Liga, de la que el Barça aún no ha dicho su última palabra.

Se cumplía media hora cuando Messi encontró el pasadizo hacia el gol que Jordi Alba le dibuja una docena de veces en cada partido. El pase sobrevoló toda la defensa de Osasuna hasta llegar a los pies del carrilero, que levantó la cabeza en busca de un compañero al que regalarle la asistencia. Como nadie de azulgrana acompañaba la jugada, Alba no tuvo más remedio que finalizarla él mismo con un latigazo a la escuadra del palo corto ante el que Sergio Herrera no pudo ni reaccionar.

Hasta ese momento, al Barça le estaba costando generar peligro en el área de Osasuna. De hecho, había concedido más oportunidades de las creadas. Como de costumbre, Ter Stegen asumió el papel de salvador, tan decisivo en su portería como Messi en la contraria. Antes del 0-1 ya había descolgado de la escuadra, a mano cambiada, un tiro con rosca de Kike Barja desde la frontal. Y justo después del tanto de Alba, evitó el empate en un disparo a quemarropa de Rubén García después de controlar fabulosamente un pase de 50 metros de Moncayola.

La amarilla de Umtiti provocó que Koeman cambiara de sistema al descanso, regresando a la defensa de cuatro y dando entrada a Dembélé. La modificación acentuó el dominio azulgrana y benefició a Griezmann, desaparecido como única referencia ofensiva. Messi puso en aprietos a Sergio Herrera con un chut lejano nada más comenzar la segunda parte que el meta rechazó bien, pero Osasuna apenas inquietó a Ter Stegen en más de 20 minutos.

Doble ocasión de Calleri

Cuando lo hizo, eso sí, subieron las pulsaciones en el banquillo del Barcelona. Primero Lenglet se anticipó a Calleri cuando este se disponía a cabecear en el área pequeña. En la siguiente acción, el propio delantero argentino sí que enganchó el testarazo a centro de Rubén García, pero su remate en plancha salió desviado por muy poco.

Para evitar males mayores, el Barça bajó el ritmo del partido. De Jong dejó de darse alegrías y se colocó entre Lenglet y Mingueza, casi como tercer central, y ahí se acabaron los sustos de Osasuna, que no volvería a acechar el empate. En cambio, Ilaix Moriba puso los tres puntos a buen recaudo en el minuto 83 con un zurdazo desde la frontal tras un recorte. Después el conjunto rojillo se volcaría al ataque sin éxito ni siquiera verdadero peligro. La peor noticia fue que Jordi Alba tuvo que ser sustituido al hacerse daño en el brazo en una caída.

El Barça logró en El Sadar su octava victoria consecutiva a domicilio y acumula 16 jornadas sin perder. Después de la derrota del Sevilla en Elche, y en vísperas de un derbi madrileño del que saldrá vencedor gane quien gane, el equipo azulgrana necesitaba el triunfo ante Osasuna para seguir presionando por la Liga. Durmió a dos puntos del liderato, aunque con dos partidos más que el Atlético, a tres del Real Madrid y a seis del Sevilla. Para tranquilidad del Barcelona, el próximo encuentro lo disputará por fin con un presidente electo en el palco.

Ficha

Osasuna-Barcelona (0-2)

Osasuna: Sergio Herrera, Vidal, Aridane, D. García, M. Sánchez, Torró (Gallego, min. 84), Moncayola, Torres (Oier, min. 84), Barja (Jony, min. 62), R. García (Adrián, min. 71) y Calleri (Budimir, min. 71).

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Umtiti (Dembélé, min. 46), Dest, Busquets (Moriba, min. 67), De Jong, Pedri (Puig, min. 87), Alba (Junior, min. 87), Messi y Griezmann (Braithwaite, min. 67).

Goles: 0-1: min. 30, Alba. 0-2: min. 83, Moriba.

Árbitro: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó a Umtiti y Junior, del Barcelona.

Incidencias: Partido de la vigésimo sexta jornada de Liga, disputado en El Sadar a puerta cerrada.