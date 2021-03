El Athletic se apunta a otra final de Copa ante el Barça

En la Copa del Rey de la emoción a raudales y las prórrogas por doquier no cabía otra resolución para el segundo finalista y la igualada eliminatoria entre Levante y Athletic que la del drama. Los leones, con un punto más de experiencia y habituados a las emociones fuertes coperas, resolvieron en el tiempo extra, con un tanto 'in extremis' de Berenguer (1-2), dotado de un punto de fortuna que premió el mayor empuje rojiblanco y la arriesgada apuesta de Marcelino por aguantar todas sus balas hasta los minutos finales.

Por aquello de necesitar al menos un gol para evitar el KO, empezó con una marcha más el Athletic. Fruto de esa intensidad llegó la primera oportunidad vasca, muy clara después del servicio de De Marcos desde el costado derecho y el remate de Raúl García lamiendo el poste izquierdo de la puerta defendida por Aitor Fernández. No se hizo esperar la réplica granota, con un remate inverosímil de espuela de De Frutos.

No suelen especular mucho ambos equipos a la hora de salir en velocidad a la mínima oportunidad y fruto de esta condición se dibujó una primera parte trepidante por momentos, en un toma y daca continuo. El Athletic echaba mano del balón parado y el poderío aéreo de Raúl García como armas predilectas en el cuerpo a cuerpo, mientras el Levante amenazaba con la velocidad al espacio de Morales. Precisamente en una de esas jugadas que nacen de las cabalgadas del 'Comandante' por banda izquierda el balón le cayó a Roger en el área, donde se maneja a la perfección. El '9' se giró con electricidad y remató para adelantar al Levante y consolidar su ventaja del gol en la ida en San Mamés.

El tanto no cambió el ritmo alto de juego. El Athletic opositó al empate con un buen centro con rosca de De Marcos y cabezazo desviado de Muniain. En tanto, Morales a lo suyo, avisando de nuevo con un remate con comba. Otro buen velocista, Williams, encontró espacios para explotar su mayor virtud y sirvió para la incorporación de Raúl García, al que Duarte derribó en el área con el consiguiente penalti. El propio jugador navarro pateó con su habitual seguridad para fabricar el empate y llevar la eliminatoria a la máxima igualdad posible.

Al Levante aquello del resultado no suele cambiarle el planteamiento y por tanto no tardó en recomponerse en busca del segundo. Con el Athletic en las mismas, el descanso llegó con el mismo vértigo del primer minuto y el susto en el cuerpo de Unai Simón después de un intento de despeje de Yeray que solo el palo evitó que se convirtiera en autogol.

Tacticismo por vistosidad

Ya en la segunda parte, Paco López deshizo su defensa de cinco y recurrió a Bardhi para dar algo más de control a su centro del campo. Sin embargo, el primer aviso nació de las botas de Unai López. Fruto de la llegada de la fase decisiva del duelo con todo por decidir la vistosidad fue sustituida por el tacticismo y la tensión propias de un partido bronco. Falta tras falta y mucho control para evitar un error fatal. En este tipo de partido, el Athletic parecía más cómodo. De hecho, Williams tuvo el 1-2 tras taconazo de Raúl García aunque no pudo armar bien el disparo.

Comenzaban a aparecer los estragos físicos y la resolución del 'thriller' futbolístico caminaba directa hacia la prórroga. Pudo evitarlo Berenguer con un cabezazo hacia atrás propio de pillo y cómo no, Raúl García, también de testa, pero el mayor empuje vasco, pese a la ausencia de sustituciones, no evitó el tiempo extra. Mientras Paco López había ejecutado ya cinco cambios, Marcelino aún no se había girado hacia su propio banquillo, pero eso no impidió que se mantuviese un cierto dominio rojiblanco.

Pese a ello, el que más cerca estuvo del gol al principio de la prórroga fue el Levante, con un golpeo de falta de un especialista como Bardhi que Unai Simón desbarató con un paradón. Ya en mitad del aluvión de sustituciones que estaban pendientes, el duelo parecía condenado al infarto de los penaltis, pero Berenguer se alió con la suerte para que su disparo rebotase en Vukcevic y llevar así al Athletic a su tercera final en unos meses, la segunda de Copa en dos semanas. Vuelve la leyenda del 'rey de copas'.

Ahora le queda medirse con el FC Barcelona, en la que será la octava final entre Athletic Club y FC Barcelona en la Copa. De ellas, seis han sido blaugranas y dos para los 'leones' de San Mamés, la última de ellas en 1984 en partido disputado en el Santiago Bernabéu (1-0).

Semifinal de la Copa del Rey: Levante-Athletic Manuel Bruque

Ficha técnica

Levante 1-2 Athletic

Levante: Aitor Fernández, Miramón (Coke, min. 108), Vezo, Róber Pier (Bardhi, min. 46), Duarte, Clerc, Malsa (Son, min. 85), Rochina (Vukcevic, min. 85), De Frutos, Roger (Dani Gómez, min. 91) y Morales (Sergio León, min. 90).

Athletic: Unai Simón, De Marcos (Capa, min. 106), Unai Núñez, Yeray, Yuri (Balenziaga, min. 108), Berenguer, Unai López (Vencedor, min. 106), Vesga (Dani García, min. 96), Muniain (Morcillo, min. 111), Williams y Raúl García (Villalibre, min. 96).

Goles: 1-0: min. 17, Roger. 1-1: min. 30, Raúl García, de penalti. 1-2: min. 112, Berenguer

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité madrileño). Amonestó a Duarte y Rochina por el Levante y a Unai Núñez, Unai López y De Marcos por el Athletic.

Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey disputado en el Ciutat de València a puerta cerrada.