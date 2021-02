El aragonés Pablo Gállego será internacional con Nicaragua

El futbolista oscense Pablo Gállego Lardiés jugará con la Selección Nacional de Nicaragua tras obtener la doble nacionalidad y formará parte del equipo que juegue la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la CONCACAF.

El seleccionador nacional de Nicaragua, el técnico argentino Juan Vita, ya llamó hace unos meses a Pablo Gállego Lardiés a sus entrenamientos para preparar las eliminatorias de la Concacaf de cara al Mundial de fútbol. Para representar a Nicaragua, ha jurado la Bandera, en un acto celebrado en la sede de Inmigraciones del Gobierno en Managua. Mantendrá ambas nacionalidades, española y nicaraguense.

"Hoy se dio un paso muy importante para mi vida. Juré la bandera de Nicaragua con orgullo. Me siento feliz de formar parte de un país que me ha dado tanto. No nací siendo Nica pero si moriré siéndolo, orgulloso de ser pinolero” afirmó el delantero del Managua FC, Pablo Gállego Lardiés, tras firmar la nacionalidad.

Con el Managua FC tiene en su cuenta 28 goles en Liga, 6 goles en Copa y 1 gol en CONCACAF. En noviembre, fue nombrado el máximo goleador español en el mundo.

Las eliminatorias de la Concafaf y del Mundial de Fútbol de Quatar 2022, que se inicia el 24 de marzo.

Después dejar España y jugar en el Larisa griego, con un giro de 180 grados, voló hasta Nicaragua, "país en el que se siente muy feliz", donde jugó para el Real Estelí antes de regresar a Europa y posteriormente formar parte del equipo Kastrioti Krujë de Albania. Fue en diciembre de 2019 cuando regresó de nuevo a Nicaragua para fichar con el Managua FC.

Pablo Gállego ha jugado 13 partidos en Copa, 68 en Liga y 4 en CONCACAF. Cabe destacar que ha sido merecedor de títulos como jugador más valioso en Copa Primera de Nicaragua y más valioso en torneos de apertura y clausura en la temporada 2019-2020, además de ser el tercer mejor jugador en el torneo apertura 2020-2021.

Pablo Gállego ha recibido en las últimas horas miles de felicitaciones de forma privada y también en las redes sociales por su nueva condición para poder representar en un Mundial a Nicaragua, procedentes de numerosos estamentos sociales, políticos y del mundo del fútbol, incluida la Embajada de España en Nicaragua, el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, su club de los Leones Azules, el Managua FC, con su Presidente Denis Salinas, asi como numerosos compañeros, entrenadores, amigos, familiares y seguidores.