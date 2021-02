Las mujeres hacen que regrese el fútbol a Cervera de la Cañada en plena pandemia

La pandemia covidiana ha impedido de momento el regreso del fútbol no profesional en Aragón. Sin embargo, en el pequeño municipio zaragozano deCervera de la Cañadaha ocurrido todo lo contrario, con la vuelta a la actividad de su equipo de fútbol. Además, lo hace con un junta directiva integrada en su totalidad por mujeres. Lo explica su presidenta, Laura Pérez Gimeno. "Huvo un brote de la covid en el pueblo durante julio pasado. Como teníamos mucho tiempo para pensar, decidimos volver a creer el equipo de fútbol, que desapareció hace unos años. En el pueblo tenemos de todo: tienda, dos bares, farmacia... Solo falta un estanco y hasta hace muy poco un equipo de fútbol", señaló la máxima mandataria del fútbol en Cervera de la Cañada.

Aunque la junta la integran mujeres, la idea salió de los hombres. "Los chicos querían volver a jugar al fútbol, se animaron y dijeron que tenia que ser yo la presidenta. Al final, me convencieron, y tiramos para adelante con el equipo", explicó. Tres mujeres más le acompañan en el órgano rector del nuevo equipo. "Ana Mari también forma parte de la junta. Es la madre de Jorge y de Javier, que juegan en el centro del campo. También está Eugenia, que es la madre de Íñigo, que juega de defensa. Y también Nerea, una chica joven del pueblo que no es madre de nadie", declaró, sonriente, la presidenta. "Yo tengo dos primos en el equipo: Rubén, que juega de portero, y Alberto, de delantero", continuó Laura.

El Cervera de la Cañada, en pleno calentamiento. Heraldo

Hasta el momento, el conjunto ha iniciado su actividad, se ha dado de alta en la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF), aunque no ha podido disputar todavía ningún encuentro oficial. "Hemos jugado dos partidos amistosos: empatamos con el Alhama y perdimos con el Cariñena. Tenemos muchas ganas de que empiece la competición. Se ha creado un gran ambiente en el pueblo con el equipo. Todo el mundo quiere hacerse socio. Todos estamos muy ilusionados, el fútbol es una alegría para el pueblo", concretó. Eso sí, pese a que no han llegado todavía las victorias, el puesto del entrenador no parece correr peligro. "El equipo lo entrena Fran Aranaz, que es el marido de Ana Mari y, por lo tanto, el padre de los futbolistas Jorge y Javier. Lo hace bien el entrenador. Y si lo hiciera mal, ya se lo dirían en casa...", concluyó Laura, la presidenta de este nuevo club de la comarca de Calatayud.