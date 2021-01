El Barça se aferra a De Jong y a la Copa

Le ha costado una temporada y media, pero por fin Frenkie de Jong es el futbolista que el Barcelona fichó en 2019. Un director para el centro del campo que juega y hace jugar. Y además es decisivo en el área. El neerlandés ha incorporado ese registro a la versión que maravilló en el Ajax y suma cinco goles este curso, cuatro de ellos en enero y tres en los últimos cuatro partidos. El último convierte al Barça en uno de los ocho candidatos finales a una Copa del Rey en la que ya no están ni Real Madrid ni Atlético.

Koeman había dicho en la previa que la Copa era el camino más corto para ganar un título y dejó claro en el once que no eran palabras vacías. Messi, De Jong, Griezmann, Busquets y la defensa titular excepto Jordi Alba daban cuenta de ello. Casi incluso rotaba más Iraola en el Rayo, aunque no por ello el equipo vallecano iba a regalar la eliminatoria, ni mucho menos. Ordenó a su Rayo en un sistema compacto, sin espacios entre líneas y con una presión a campo completo que dificultaba las circulaciones limpias del Barcelona.

En cualquier caso, la calidad casi siempre pesa más en la balanza del fútbol, y ahí el conjunto azulgrana es infinitamente superior. Tuvo el Barça la verticalidad de la que tantas veces carece, aunque siguió perdonando en el área rival como de costumbre, si bien Dimitrievski tuvo mucha culpa de que el Barça no se adelantara en la primera parte con una parada salvadora en una falta envenenada de Messi y ganándole un mano a mano a Trincao, que pecó de individualista cuando debía haberle cedido el gol al capitán. Los postes también jugaron a favor del Rayo, escupiendo un remate desde el suelo de De Jong y un tiro tras recorte de Riqui Puig que golpeó en un defensa.

La segunda parte comenzó con la misma tónica y un larguero de Messi en una falta lateral. Sin embargo, con el paso de los minutos creció el Rayo y se desconectó el Barcelona. El equipo azulgrana conoce de sobra el guion de esa película, y aun así no fue capaz de evitar el desenlace fatal. Un contragolpe del Rayo pilló fuera de sitio a Junior, Álvaro le hizo un traje a Lenglet, Neto se 'tragó' su centro y Fran García empujó el balón sobre la línea para marcar el 1-0.

Quedaban 25 minutos y Koeman metió la artillería pesada. Jordi Alba, Pedri y Dembélé. Acto seguido llegó el empate, aunque paradójicamente lo fabricaron entre tres titulares. De Jong se inventó un pase perfecto a la espalda de la defensa y Griezmann anduvo impecable en el desmarque y la resolución, dejándosela a Messi para empujar.

Ya en el tramo final, De Jong resolvió la eliminatoria al embocar en el segundo palo un centro raso de Jordi Alba. A este lo había habilitado, quién si no, Messi. Una vez más, el centrocampista neerlandés fue decisivo en el área rival, exhibiendo una portentosa capacidad de llegada desde la posición de interior derecho.

Pese a las dudas tras el 1-0 y la falta de acierto, el Barça ya está en cuartos de la Copa. A cuatro partidos del título, sin Madrid y Atlético y con la Liga casi imposible, es un buen clavo al que agarrarse.

Ficha técnica

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Hernández (Advíncula, min. 84), Saveljich, Catena, Martos (Isi, min. 84), Comesaña, Álvaro (M. Suárez, min. 71), Trejo, Montiel (A. García, min. 57), Fran García y Qasmi (Antoñín, min. 71).

Barcelona: Neto, Mingueza, Araujo, Lenglet, Junior (Alba, min. 68), De Jong, Busquets, Riqui Puig (Pedri, min. 68), Trincao (Dembélé, min. 68), Messi y Griezmann (Braithwaite, min. 85).

Goles: 1-0: min. 63, Fran García. 1-1: min. 70, Messi. 1-2: min. 80, De Jong.

Árbitro: Cuadra Fernández (C. Islas Baleares). Amonestó a Comesaña, Trejo y Mario Suárez, del Rayo; y a Dembélé y Braithwaite, del Barcelona.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa del Rey disputado en el Estadio de Vallecas a puerta cerrada.