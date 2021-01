La renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid se complica

Sergio Ramos y el Real Madrid parecían condenados a entenderse hace unas semanas, pero las negociaciones para la renovación del capitán blanco se encuentran en punto muerto y empieza a cundir el nerviosismo en ambas partes. El sevillano no está conforme con la propuesta del club, que pasa por mantener un salario similar al actual, de doce millones de euros netos, aunque sujeto a la reducción salarial del 10% que se pedirá a la plantilla, y no hacer una excepción a esa norma no escrita en la 'casa blanca' que estipula que las ampliaciones de contrato para aquellos futbolistas que hayan rebasado la barrera de los 30 años se hagan de temporada en temporada. Siente que su aportación a la entidad, tras 16 temporadas, 666 partidos, un centenar de goles y 22 títulos merece un esfuerzo por parte de la directiva que encabeza Florentino Pérez. Pero ésta se aferra a la necesidad de contener el gasto en tiempos de crisis por la pandemia y no está dispuesta a dar su brazo a torcer.

La situación está enquistada y la tensión crece por momentos. Hasta tal punto que, según reveló 'El Chiringuito', el capitán y el presidente del Real Madrid habrían mantenido un encuentro antes del partido contra el Elche en el que el central, tras manifestar su desacuerdo con el planteamiento que le había trasladado Florentino Pérez, le dijo a su jefe que a partir de ese momento estaba dispuesto a escuchar ofertas.

Desde el 1 de enero, Sergio Ramos es libre de negociar con cualquier club. Y, pese a estar cerca de cumplir 35 años, son varios los que están atentos a una posible ruptura del sevillano con el Real Madrid. El zaguero, de acuerdo con 'El Chiringuito', estaría esgrimiendo la baza del PSG, cuyos representantes ya habrían contactado con su entorno para incorporarle a un proyecto del que también podría formar parte Leo Messi, otra figura que, como el camero, termina contrato el 30 de junio con el Barça.

El Real Madrid no está dispuesto a entrar en una puja con el PSG. Considera que los tiempos demandan austeridad y confía en que Sergio Ramos termine asumiendo esa política. No en vano, la buena disposición del capitán fue crucial para la rebaja salarial del 10% aplicada a la plantilla la pasada campaña a fin de paliar el daño que la ausencia de público provocó en las finanzas del club. Una medida que tendrá continuidad esta temporada. Pero también comprende que el jugador busque lo mejor para su futuro cuando su carrera enfila la recta final. Mientras tanto, desliza su interés por posibles recambios como David Alaba, polivalente defensa del Bayern de Múnich que termina contrato en verano con el conjunto bávaro y llegaría a coste cero aunque pediría una ficha similar a la que tiene Sergio Ramos, o Pau Torres, central del Villarreal que acumula siete partidos con la selección española a sus 23 años.

Florentino Pérez y Sergio Ramos tienen una larga historia conjunta trufada de tiras y aflojas. El andaluz fue el primer fichaje español del dirigente, allá por 2005, y no es la primera vez que tensan la cuerda por una renovación. En 2015, el futbolista amagó con marcharse al Manchester United pero terminó ampliando su contrato con un sustancial incremento de sus emolumentos. Y en el verano de 2019 aludió a una presunta oferta del fútbol chino para solicitar la carta de libertad, pero la negativa del club le obligó a recular mediante una surrealista rueda de prensa. Ahora se ven abocados a un nuevo culebrón.