El Barça vuelve a las andadas

El Barcelona de Ronald Koeman apenas ha disputado una quincena de partidos y todavía no ha terminado de definir sus señas de identidad, pero sí que le ha bastado para descubrir su 'criptonita', aunque aún no sabe cómo contrarrestarla. José Bordalas dio la primera pista a mediados de noviembre y Álvaro Cervera confirmó las sospechas este sábado en el Ramón de Carranza: el conjunto azulgrana no es capaz de penetrar en defensas cerradas. En Getafe, un penalti innecesario le costó los tres puntos. En Cádiz, cedió de nuevo una derrota inesperada. Es la cuarta en Liga, tantas como victorias, tras diez encuentros. Mal diagnóstico.

En el guion del partido, el Cádiz apenas tenía líneas de diálogo y a su director no le importaba. Es un equipo que las mata callando. Koeman, en cambio, hubiera preferido menos protagonismo para su elenco de artistas. Había juntado demasiados mediapuntas que necesitan espacio para lucirse. Normal que las únicas escenas de acción del Barcelona tuviesen la cara de Sergiño Dest, un especialista en ganar persecuciones por la banda derecha.

El plan de Álvaro Cervera, además, no pudo salir mejor. No se habían disputado ni ocho minutos de partido cuando el Cádiz se adelantó en el marcador. Fue en un saque de esquina, suerte en la que el conjunto amarillo todavía no se había estrenado este curso, para más inri. Fali peinó el balón anticipándose en el primer palo, Mingueza cabeceó contra su propia portería y Álvaro Giménez, ya sobre la línea, empujó a gol el rechace de Ter Stegen.

Tras el 1-0, el dominio del Barcelona se acentuó todavía más. Cuanta más posesión visitante, menos espacio local. Messi se puso el mono de organizador y asumió el peso de la creación de juego. A la mínima que pudo, y pudo muy poco, creó peligro. El argentino solo encontró a Dest, a cuyo centro raso no llegó Griezmann y sí Coutinho, aunque forzado para rematar a puerta; y a Braithwaite, en la única contra azulgrana, pero Ledesma evitó el tanto del danés.

Al descanso, el Barcelona sumaba un 81% de posesión y solo dos ocasiones de peligro. El Cádiz, con media oportunidad, se quedaba con los puntos. Koeman envidó con Dembélé y Pedri, si bien la solución para el empate la ofreció el equipo amarillo: tras una mala salida local, Busquets encontró a Messi con espacio entre líneas, el argentino le puso el balón a la carrera de Alba y el lateral, en su centro, tuvo la ayuda de Alcalá para meterlo en la portería de Ledesma.

Cadena fatal de errores

De nada serviría el esfuerzo azulgrana, pues del empate al 2-1 no mediaron más de cinco minutos. La cadena de errores imperdonables es inadmisible para un equipo que pelee cualquier título, no digamos ya todos los que disputa, como es el caso del Barcelona. No se puede equivocar Jordi Alba, con un saque de banda infame hacia su área. Tampoco se puede equivocar Lenglet, dejando de controlar o de despejar un balón que botaba demasiado. Y de ninguna manera se puede equivocar Ter Stegen, que debió sacar del Carranza esa pelota dividida en el área pequeña. El único que acertó fue Negredo, viejo zorro, que en su primer minuto sobre el césped apretó al portero alemán, le robó la cartera, sentó a Frenkie de Jong con una finta y marcó a placer.

Con media hora por delante, el Barça se volcó para amarrar al menos un empate que tampoco le servía demasiado. La tuvo primero Dest, que corre mejor de lo que define, y ya al final Pjanic y Griezmann, pero entonces Ledesma se hizo grande en su portería para darle al Cádiz su primera victoria en el Carranza esta temporada. Después de tres victorias con buenas sensaciones, el Barcelona vuelve a las andadas. Ya está a doce puntos del Atlético, un líder que parece infalible. Queda mucha Liga, pero no tanta esperanza.

Cádiz-Barcelona (2-1)

- Cádiz: Ledesma, Iza, Fali, Mauro (Alcalá, min. 31), Espino, Jonsson (Augusto, min. 80), Jairo (Alejo, min. 80), Bodiger, Álex Fernández, Perea (Adekanye, min. 80) y Á. Giménez (Negredo, min. 62).

- Barcelona: Ter Stegen, Dest (Trincao, min. 77), Mingueza (Pedri, min. 46), Lenglet, Alba, Busquets (Pjanic, min. 77), De Jong, Messi, Griezmann, Coutinho (Dembélé, min. 46) y Braithwaite.

- Goles: 1-0: min. 8, Á. Giménez. 1-1: min. 57, Alcalá, en propia puerta. 2-1: min. 63, Negredo.

- Árbitro: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó a Lenglet y a Alba, del Barcelona.

-Incidencias: Partido de la duodécima jornada de Liga, disputado en el Nuevo Estadio Ramón de Carranza a puerta cerrada.