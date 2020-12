Zidane: "Para nada voy a dimitir, tengo fuerza y voy a darlo todo"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que "para nada" tiene pensado en dimitir de su cargo tras la derrota de este martes por 2-0 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones, y aunque reconoció que atraviesan "un momento delicado y una mala racha de resultados", fue optimista de cara a lograr el pase a los octavos de final.

"No, para nada, no voy a dimitir", zanjó Zidane en rueda de prensa. "Hemos tenido momentos delicados y siempre los vamos a tener. Esto es una mala racha a nivel de resultados, es la realidad, pero hay que seguir. Era una final y la preparamos muy bien, hicimos una gran primera parte y ahora sabemos que falta un partido y tenemos que ganar y pensar en pasar de ronda", añadió.

El francés se ve con "fuerza". "Voy a darlo todo, como los jugadores. En Liga ante el Alavés no merecimos ganar porque no hicimos un buen partido, hoy sí, pero esto es el fútbol. Tenemos que levantar la cabeza, recuperar y pensar en el próximo partido. Cuando hay una mala racha solo tenemos que pensar en ayudarnos y en el siguiente partido que es importante también", subrayó.

El francés insistió en que "la primera parte estuvo muy bien". "Merecimos meter el primer gol y eso hubiera cambiado mucho porque los suyos nos hicieron mucho daño. Estuvimos presionando arriba, jugando en campo rival y tuvimos dos o tres ocasiones, pero no ha querido entrar y luego ha sido complicado", consideró.

El preparador madridista cree que en otros partidos "se juntaron muchas cosas", pero que no fue lo que pasó en Kiev. "No es cuestión de juego porque los jugadores lo están haciendo bien, lo único es que nos cuesta meter el primer gol que nos haga el partido más fácil. Son rachas y a nivel de resultados no es una buena", señaló.

"Es un momento complicado, pero hay que sacar nuestro carácter y orgullo. Es una pena lo de hoy porque no merecimos perder, pero vamos a creer y luchar, seguro, estoy convencido", concluyó Zidane.