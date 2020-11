Luis Enrique: "En esto de la selección no hay ninguna prueba"

Luis Enrique no entiende de ensayos. El seleccionador español se toma la visita a Holanda con la mayor seriedad posible, a la altura de un duelo de gran rivalidad a tenor de los últimos precedentes: «Es un amistoso porque no tiene repercusión en ninguna competición oficial, pero yo creo que los jugadores ya perciben que en esto de la selección no hay ninguna prueba». «Lo que representa ya el nombre del estadio y de la selección y su idea futbolística lo dice todo. Tengo muchos amigos holandeses y me trae buenos recuerdos venir aquí, me gusta», señaló el técnico asturiano sobre el rival y el entorno, que otorgan a la cita una importancia mayor a la de una mera prueba.

«Hay cosas a mejorar cuando no consigues el resultado deseado, como fue el último partido, aunque mereciéramos más. Los entrenamientos son prácticamente pos y prepartido. En esta ventana hay muchos partidos y pocos entrenamientos pero es lo que tiene ser seleccionador. Utilizamos mucho el vídeo», valoró el seleccionador español sobre las dificultades para trabajar en pocos días cargados de encuentros y con apenas tiempo para entrenar.

«No tengo la impresión de que hayamos perdido el vagón de cabeza entre las grandes selecciones. Cuando vayamos a la Eurocopa lo podré valorar. Esta semana no va a decir dónde estamos, simplemente va a servir para ver el nivel de los jugadores y seguir progresando en la idea. Se trata de formar un equipo y cuando vayamos a la Eurocopa ya veremos. Tenéis muchas ganas de adelantar acontecimientos», analizó Luis Enrique sobre la importancia de esta ventana de selecciones.

Ya en cuanto a nombres concretos, el asturiano aseguró que valora el trabajo de Kepa en cuanto a lo que hace en la selección y no respecto a su situación actual en el Chelsea, relegado al banquillo por Edouard Mendy, algo que por el momento no le impide ser convocado: «No miro la edad ni otras condiciones. En el caso de Kepa no tengo ninguna duda. Sé que no es un momento fácil pero no me va a condicionar. Es cierto que no jugar afecta, pero siempre tengo la posibilidad de hacer excepciones si así lo entiendo».

Otro futbolista que no termina de explotar pero que regresa a la selección es Marco Asensio, llamado a última hora por la lesión de Ansu Fati. «Ya está jugando en su equipo y considero que se trata de un jugador muy bueno y muy interesante. Más allá de las palabras, los hechos indican si tengo o no confianza en un jugador y en este caso es evidente. Mis listas no pueden gustar a todos, hace mucho tiempo que lo asumo, pero mis decisiones están basadas en muchas horas de trabajo y análisis, aunque evidentemente me puedo equivocar, como cualquiera», valoró Luis Enrique.

El gol sigue siendo el punto débil de esta España, más aún después de la derrota en Ucrania, en un partido en el que sobraron las ocasiones pero faltó el acierto. «Esto es fútbol, les pasa a todos los equipos y también a los mejores delanteros del mundo, a veces tienes ocasiones pero no marcas. Nosotros siempre decimos que el gol es algo de todo el equipo y en ese sentido estoy muy tranquilo y no pretendo hacer un debate de esto. A Morata lo veo mejor en la Juventus, pero en nuestro caso el gol depende del juego asociativo. Es una idea colectiva en ataque y también en defensa», analizó el seleccionador en referencia a la capacidad realizadora de su equipo.

«A Marcos Llorente le he visto partidos en el Atlético como segundo punta. Lo normal es hacer el camino inverso, de adelante hacia atrás en cuanto a posiciones en el campo, pero su caso es diferente», valoró sobre el único debutante de esta lista de convocados, antes de enviar palabras afectuosas para Ansu Fati, una baja sensible: «No he podido hablar con él pero le deseamos lo mejor, una pronta recuperación. Las lesiones forman parte del fútbol, Ansu ya las conoce de su etapa de formación. Es joven y se recuperará sin problemas».