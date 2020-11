Ejea, Ebro y Tarazona, a sumar puntos en la cuarta jornada

El Ejea, el Ebro y el Tarazona, los tres representantes aragoneses en Segunda B, saldrán a jugar sus partidos este fin de semana con la intención de sumar los puntos en juego ya que tienen posibilidades de hacerlo ante rivales del mismo potencial.

El Club Deportivo Ebro viaja a las instalaciones de Tajonar para enfrentarse al Osasuna B el sábado a las 16.00 horas en un encuentro que se prevé muy disputado e igualado aunque el factor campo les puede dar más opciones a los jóvenes jugadores pamplonicas.

La Sociedad Deportiva Ejea recibe el domingo a las 12.00 horas en su campo municipal al Mutilvera con la intención y la necesidad de sumar la primera victoria de la temporada ante un conjunto navarro que también está necesitado de puntos.

La Sociedad Deportiva Tarazona, con más moral tras haber sumado el primer triunfo, intentará no regresar de vacío de su visita al campo del Logroñés el domingo a las 17.00 horas, aunque no será fácil para los turiasonenses este desplazamiento ante un rival que de momento no ha perdido.