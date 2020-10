El Barça de Koeman ve la luz en Turín

La semana pasada, el Barcelona de Koeman pasó consulta ante el Getafe y el Ferencvaros. Quería medir la evolución del proyecto. Si ya estaba listo para enfrentarse a los grandes del continente. Entonces el diagnóstico fue poco halagüeño: derrota en el Coliseum y goleada muy engañosa en el debut de Champions. La derrota en el Camp Nou frente al Real Madrid parecía confirmar los peores presagios: la ansiada reconstrucción requeriría una travesía en el desierto, una temporada en barbecho. Sin embargo, la visita a Turín arroja luz a un inicio de curso que ya se visualizaba gris.

En el Juventus Stadium, el Barça logró una victoria convincente que además allana el camino a los octavos de final. No es moco de pavo para un equipo en transición, que se supone que debe ir a más a lo largo de la temporada. Vale que el conjunto italiano llegaba a la cita sin Cristiano Ronaldo, Chiellini y De Ligt, tres piezas del once tipo de Andrea Pirlo, y que la 'Vecchia Signora' este año parece la menos peligrosa en mucho tiempo, pero Turín no deja de ser una plaza de primera en el Viejo Continente. El Barcelona debe de ser el único club al que le sienta bien un terremoto institucional que acaba con la dimisión del presidente y la Junta Directiva.

Este 2020 está siendo el año de los impensables. Un año en el que nadie se sorprende de una Juventus sin capos en la defensa, regalando ocasiones en el primer minuto de partido. Un año en el que puede suceder que Dembélé sea el futbolista más destacado del Barcelona en una gran noche de Champions. Que el francés coja el balón y siente a un defensa con el amago, y a otro, y la pegue desde fuera del área y, golpeando en un rival, la clave en la escuadra.

Lo que resulta invariable en 2020 es el talento de Morata para caer en fuera de juego. Es el mejor delantero del mundo jugando por delante de los zagueros. Lo ha demostrado en España, en Inglaterra y en Italia. Se aprovechó de otra constante en el tiempo, la fragilidad defensiva del Barcelona, para meter un 'hat-trick' al que durante años fue el eterno rival, y uno tras otro los tres goles fueron anulados por posición antirreglamentaria. Para hacérselo mirar.

Los goles que le entraron a Morata fueron menos de los que perdonó el Barcelona, que con la pelota mostró de largo su mejor versión de la temporada. Vertical como hacía tiempo que no se veía al conjunto azulgrana. Griezmann se topó con el poste primero y le falló el ajuste después, Dembélé pudo marcar más de un tanto, igual que Messi y Pedri, que cada día reclama más galones a Koeman.

En total, una quincena de ocasiones de las que el Barça apenas había materializado una. Demasiado riesgo cuando el gran debe de este equipo está en la faceta defensiva. Cada salida 'bianconera' era una amenaza, más desde que se lesionó Araujo y Frenkie de Jong tuvo que formar pareja de centrales con Lenglet. La escuadra italiana no llegaría a concretar ninguno de esos acercamientos, y, sin embargo, Ansu Fati provocó un penalti al final. Lo anotó Messi para certificar la primera victoria azulgrana ante la Juventus en Italia y el liderato del grupo. Un rayo de luz tras una semana plagada de dudas.

Juventus FC vs FC Barcelona ALESSANDRO DI MARCO

Ficha técnica: Juventus-Barcelona (0-2)

Juventus: Szczesny, Demiral, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Bentancur (Arthur, min. 83), Rabiot (Bernardeschi, min. 83), Chiesa, Kulusevski (McKennie, min. 75), Dybala y Morata.

Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Araujo (Busquets, min. 46), Lenglet, J. Alba, De Jong, Pjanic, Dembélé (Ansu Fati, min. 66), Messi, Pedri (Braithwaite, min. 92) y Griezmann (Junior, min. 89).

Goles: 0-1: min. 14, Dembélé. 0-2: min. 91, Messi, de penalti.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Kulusevski, Demiral, Cuadrado y Rabiot, de la Juventus; y a Sergi Roberto, del Barcelona. Expulsó a Demiral, de la Juventus, por doble amarilla (min. 85).

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo G de la Liga de Campeones, disputado en el Juventus Stadium a puerta cerrada.