Incidencias en la Tercera División aragonesa: tres suspensiones por la covid y el San Juan no se presenta

Tres suspensiones y una incomparecencia han llenado de incidencias el arranque del curso en la Tercera División aragonesa. Sobre 12 partidos agendados en la primera hoja del almanaque liguero, tan solo se disputaron finalmente ocho. De las cuatro incidencias, dos suspensiones estaban concretadas el pasado viernes: los careos Fraga-Huesca B y Robres-Brea. La tercera acaeció este mismo domingo en el partido Sariñena-Barbastro. También aconteció ayer la incomparecencia del San Juan ante el Teruel. En estos dos últimos casos, el Comité de Competición tendrá que resolver tanto la comunicación unilateral del positivo por covid argumentada por el Sariñena como la no presentación el San Juan.

Las dos citas aplazadas en tiempo y forma fueron los choques Fraga-Huesca B y Robres-Brea, al comunicar el Fraga y el Brea los positivos aparecidos en sus respectivos planteles. Estas incidencias fueron puestas en conocimiento de los conjuntos rivales y de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF), además del Comité de Árbitros, órgano dependiente de la FAF. Por eso, ni el Huesca B se desplazó a Fraga, ni el Brea a Robres. Por supuesto, los árbitros tampoco se desplazaron. Todo fue realizado con la antelación debida. Los partidos se jugarán en las fechas habilitadas en el calendario a tal efecto.

El caso del Sariñena no casa exactamente con los anteriores. El club monegrino comunicó un positivo por covid este domingo. La plantilla y varios directivos del Barbastro se desplazaron al campo de El Carmen de Sariñena. También acudió al escenario del partido el trío arbitral. El árbitro principal, Florin Gherghiceanu, redactó el acta. No se trató de una suspensión propiamente dicha, pues solo el Comité de Competición tiene potestad para suspender previamente un partido, sino de una comunicación unilateral del Sariñena. Competición resolverá.

También tendrá que actuar el Comité de Competición en el encuentro Teruel-San Juan, fijado para hoy domingo y que no se llevó a cabo finalmente al no presentarse el San Juan. Desde el Ayuntamiento de San Juan de Mozarrifar se recibió una llamada en la FAF en la que se comunicaba la llegada de una nueva Junta Directiva al club. A fecha de hoy, esta entidad solo ha tramitado una ficha federativa para el actual curso, la correspondiente a Alejandro García Fernández. El mismo viernes, el San Juan solicitó al Teruel el aplazamiento del partido previsto para ayer en el estadio Pedro Sancho, pues no había tramitado las licencias de sus futbolistas. Fuentes del San Juan aseguran que el Teruel se negó a acordar el aplazamiento en ese momento postrero. Al final, el conjunto zaragozano no se presentó y ahora deberá asumir la sanción correspondiente a su incomparecencia. Hay que subrayar que una segunda incomparecencia llevaría consigo su expulsión de la competición.

En la próxima jornada, el San Juan recibirá al Huesca B. Desde el Ayuntamiento se va a intentar resolver la situación, hecho que precisa de una regularización previa. Malo será si el Huesca B de Dani Aso, uno de los grandes favoritos, comienza a competir en la tercera jornada...