Ignacio Camacho anuncia su retirada

Ignacio Camacho ha dicho basta. El futbolista aragonés, hermano del excapitán de la SD Huesca Juanjo Camacho, ha tomado la decisión de retirarse definitivamente del fútbol profesional debido a un calvario de lesiones en su tobillo izquierdo que le ha impedido tener continuidad en las últimas temporadas.

Camacho militaba en las filas del Wolfsburgo alemán desde 2017, pero llevaba sin competir desde el pasado 29 de septiembre, habiendo tenido que ser intervenido hasta cinco veces de su dolencia. "Me da mucha pena que mis hijos no puedan ver a su padre jugar más al fútbol, pero me voy con la conciencia tranquila por haber hecho todo para volver", reza la carta de despedida que el mediocentro hizo pública ayer.

"No ha sido nada fácil. El dolor ha estado presente cada día durante estos tres años y finalmente no me deja continuar. También estoy muy agradecido a la gente que me ha ayudado en el camino (fisioterapeutas, recuperadores, doctores, familia…) porque para ellos tampoco ha sido fácil", añade el emotivo escrito de un jugador que, pese a retirarse con tan solo 30 años, cuenta con una brillante trayectoria.

Nacido en Zaragoza en 1990, Ignacio Camacho se inició en el fútbol en las categorías inferiores del Real Zaragoza, para después después recalar en el Atlético de Madrid, equipo con el que llegó a conquistar la Europa League y la Supercopa de Europa, aunque sin demasiado protagonismo.

Sí lo tuvo en su siguiente club, el Málaga CF, donde paladeó el mejor momento de la historia de los andaluces y fue pieza clave en los esquemas de Manuel Pellegrini. Aquel equipo maravilló en la Champions League, llegando hasta los cuartos de final de la competición en la temporada 2012-2013, con futbolistas de la talla de Isco, Baptista o Joaquín.

Aquel sueño se fue desvaneciendo poco a poco debido a los problemas institucionales del conjunto malacitano, si bien Ignacio Camacho continuó siendo fijo en los esquemas de sus entrenadores hasta que las malditas lesiones se empezaron a cebar con él.

Ya en el Wolfsburgo apenas llegó a disputar una veintena de partidos repartidos entres temporadas, hasta que ayer dijo basta. "No puedo irme sin dar las gracias a todas las personas e instituciones que me han acompañado a lo largo de mi carrera: Real Zaragoza; Atlético de Madrid, donde di el salto a profesional; Málaga CF, que me ha visto crecer como persona y profesional; y Wolfsburg, donde termino mi carrera", agradece en su carta de despedida el ya exfutbolista zaragozano, que también llegó a vestir la camiseta de la Selección Española en todas las categorías inferiores hasta llegar a la absoluta.

"El fútbol te quita algunas cosas, pero te da otras increíbles. Nunca podré dejar de agradecerle las amistades que me ha regalado y la disciplina que he seguido a lo largo de mi vida. A pesar de tener que dejar el fútbol antes de lo que nunca hubiese imaginado, soy un privilegiado por haber podido disfrutarlo durante tantos años. Y con esto digo adiós a mi vida como futbolista profesional, pero empieza la siguiente, y tengo más ilusión que nunca", concluye Camacho, en el emotivo texto con el que se despide de la que ha sido su gran pasión.