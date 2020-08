Llega Koeman y se va Abidal 

En las encuestas de los medios de comunicación digitales estaba muy abajo en las preferencias de los culés, señal de que para las nuevas generaciones que solo han vivido éxitos hasta estas Ligas de Campeones tan amargas, Ronald Koeman solamente es un señor mayor con algún kilo de más que periódicamente sale en resúmenes de televisión marcando un gol de falta en Wembley en 1992, sí, en el siglo pasado. Esa es la apuesta del FC Barcelona para salir de la crisis provocada por el 2-8 ante el Bayern, un contemporáneo de sus antecesores Ernesto Valverde y Quique Setién.

No parece la "sangre nueva" que pedía Gerard Piqué en todos los ámbitos del club, pero de carácter va sobrado Ronald Koeman para iniciar la remodelación de la plantilla caiga quien caiga. Gratis no le va a salir al Barcelona, que tendrá que indemnizar a la Federación Holandesa de Fútbol para obtener la libertad de su seleccionador, además de liquidar lo que se le debe a Setién y a su 'staff' técnico por un despido prematuro. Unos ocho millones entre todo. Pero lo importante es que Koeman ya está en el Barça para comenzar a tomar decisiones drásticas. Será divertido.

En la retina del barcelonismo, Koeman aparece agitando la camiseta naranja sobre el césped de Wembley. Es la imagen posterior al gol de falta frente a la Sampdoria que dio al conjunto azulgrana su primera Liga de Campeones el 20 de mayo de 1992. En aquellos años, Johan Cruyff convertía su ideología en una religión para el Camp Nou, que desde entonces exige con paladar exquisito que cada técnico se rija por los principios del juego de posición. Sin embargo, la imagen de Koeman corre peligro de difuminarse en la memoria colectiva.

El riesgo es alto por la tempestad que no cesa en el Camp Nou, pero sobre todo porque el nuevo técnico azulgrana poco tiene que ver con quien fuera su maestro. Ni siquiera con Louis van Gaal ni Frank Rijkaard, los dos siguientes eslabones de la escuela neerlandesa en la ciudad condal. No hay rastro del 'cruyffismo' en el libreto de Koeman y eso, en el momento en que no lleguen las victorias, puede chirriar en el siempre crítico público culé.

Una 'naranja' nada mecánica

Su trabajo al frente de la selección holandesa es el gran aval de Koeman para fichar por el Barcelona. Sin embargo, sus méritos en la 'Oranje' tienen que ver más con su capacidad de resucitar a un equipo sin constantes vitales: después de no clasificarse para la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018, y tras la retirada de leyendas como Robben, Sneijder y Van Persie, Koeman consiguió meter a Holanda en la 'final four' de la Liga de las Naciones y en la próxima Eurocopa.

De fútbol total, nada. En sus primeros partidos con la 'Oranje', Koeman apostó por un sistema de cinco defensas, aunque los resultados no fueron del todo convincentes: derrota ante Inglaterra (0-1), victoria frente a Portugal (3-0) y empates contra Eslovaquia e Italia (1-1 ambos). El 5-3-2 no sorprendió en los Países Bajos, pues se trata de uno de los esquemas de cabecera de Koeman, un técnico pragmático y conservador.

Con quien ya no va a coincidir Ronald Koeman es con Éric Abidal, secretario técnico que nunca tuvo currículum ni categoría para su cargo, con el único aval de su brillante trayectoria como jugador, pero que sí ha tenido orgullo para irse al ver lo poco que pinta. El lunes, en el comunicado del adiós de Setién, el club azulgrana explicaba que era el inicio de una reestructuración de la plantilla que iba a proseguir en consenso con la secretaría técnica. Un día después, Abidal ya no está y se queda Ramón Planes, con un pasado en el Espanyol y una apuesta continuada por Mauricio Pochettino que son un lastre en la imagen que tienen de él los culés.