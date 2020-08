El Barça despide a Setién, espera a Koeman y anuncia elecciones para marzo

Tras cuatro de horas de reunión de una junta directiva que agoniza, con Josep Maria Bartomeu dando tumbos al frente, todavía aturdido por las secuelas del 2-8 ante el Bayern y los rumores que llegan sobre las dudas de Leo Messi respecto a su continuidad en el club, el FC Barcelona anunció este lunes de forma oficial las primeras medidas tomadas. Como se esperaba, Quique Setién deja de ser el entrenador tras una breve etapa que comenzó en febrero. Pero eso ya inquietaba poco a los culés, más pendientes de su sustituto y de la fecha de las elecciones.

Se da por seguro que Ronald Koeman se desvinculará este martes de la selección holandesa para firmar por dos temporadas mientras que las elecciones tendrán lugar en marzo de 2021. Sorprendió que el club no convocara una rueda de prensa, aunque fuese telemática, para anunciar sus primeras decisiones. Bastó con un frío comunicado en los medios oficiales y en las redes sociales del club.

Más información Los mejores memes de la goleada al Barça

Quique Setién llegó al banquillo del Barça de rebote, en febrero, tras la sorprendente destitución de Ernesto Valverde y un fichaje frustrado por parte del club para el banquillo como el de Xavi Hernández. Aterrizó reconociendo que estaba tan tranquilo "paseando con las vacas de su pueblo" y cautivó en su primera rueda de prensa con un mensaje 'cruyffista' que hizo las delicias del entorno. Pero solo fueron palabras, quizás porque los jugadores tampoco tenían ganas de trabajar a media temporada nuevos conceptos en los entrenamientos y así se lo hicieron saber.

NOTICIAS RELACIONADAS El Bayern ridiculiza al Barça en la 'Champions' con una histórica goleada

Tuvo toda la segunda vuelta de la Liga por delante y la comenzó como líder, pero acabó segundo por detrás del Real Madrid tras un post-confinamiento sin chispa y enfrentamiento de sus jugadores con Eder Sarabia, su ayudante. También cayó en los cuartos de final de la Copa en Bilbao y, finalmente, en la misma ronda de la Liga de Campeones ante el Bayern. Su equipo ya afrontó la 'Final a 8' de Lisboa sin ser favorito y una derrota digna tampoco hubiese salvado la cabeza, pero podría haberse ido con la coartada de una temporada que el club planificó de forma muy deficiente, con partidos importantes en los que el Barça se ha presentado con solo trece fichas profesionales, por ejemplo. Pero el 2-8 le deja también en evidencia.

Más información El fin de ciclo obliga al FC Barcelona a afrontar la gran revolución

Koeman, dos temporadas

El club todavía no hizo oficial que Ronald Koeman será el sustituto, pero se espera que el anuncio se produzca este martes. Firmará por dos temporadas, aunque la segunda podría estar sujeta a un posible cambio de presidente. Xavi Hernández prefiere esperar a que la 'operación limpieza' la ejecute otro y aguarda a que el precandidato Víctor Font llegue a la presidencia. El holandés, actual seleccionador de su país, siempre quiso estar en el banquillo del Barça, el club al que dio su primera Copa de Europa en 1992 como jugador y goleador en la final. Ahora no son las circunstancias más favorables, ni el ambiente es el deseado, pero consciente de que puede ser su última oportunidad, ha aceptado. Carácter para afrontar una revolución tiene, incluso demasiado pensando en una relación cordial con Messi. No le tiembla el pulso para apostar por los jóvenes. Más dudas hay sobre el fútbol que han practicado sus equipos, menos ofensivo y de control de lo que es normal en la escuela holandesa, pero el Barça tampoco está como para pararse en esos detalles 'minúsculos'.

El problema puede llegar con las elecciones a la presidencia. Aunque a todos los que aspiran al trono desearían una dimisión inmediata de Bartomeu y un adelanto en la convocatoria de elecciones que se iban a realizar en el verano de 2021, los estatutos obligan a una serie de pasos que puede conllevar que no se celebran hasta marzo de 2021, tras la asamblea de socios de octubre de 2020 y quizás con un junta gestora al frente.