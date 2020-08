Víctor Bravo, nuevo entrenador del CD Teruel

Víctor Bravo es el rostro del nuevo proyecto del CD Teruel de cara a la próxima temporada. Después de que en la última no se pudiese conseguir el ansiado ascenso a Segunda B tras caer eliminados en las semifinales por el Brea, los de Pinilla apuestan por la que fue una de sus incorporaciones de peso el pasado verano para que recoja el testigo de César Laínez en el banquillo. El zaragozano de 36 años vive así su debut al frente de un conjunto de Tercera División. “Llegó con muchas ganas y motivado a un reto que me ilusiona y para el que me siento preparado”, afirmó este viernes.

Bravo, formado en el Stadium Casablanca y con paso por los juveniles del FC Barcelona y el filial del Atlético de Madrid, con cuyo primer equipo llegó a debutar, atesora un amplio bagaje como futbolista en Segunda División B, categoría en la que suma 414 partidos disputados y 51 goles marcados. En ella, además de la del equipo B de los colchoneros, ha vestido las camisetas del Calahorra, la SD Huesca, el Burgos, la Universidad de Las Palmas, el Mérida, el Pontevedra, el Melilla, el Tenerife, el Ebro y, en especial, del Tudelando, en cuyas filas militó durante cinco campañas divididas en dos etapas.

En su última campaña con las botas puestas participó en quince encuentros y marcó dos goles antes de que el 9 de enero se rompiese el cruzado anterior y el menisco externo de su pierna izquierda. “Mi idea era jugar al menos una temporada más, pero Fran Gracia me llamó hace unos días, me explicó el proyecto que quería llevar a cabo y me convenció”, explica sobre cómo se ha producido su paso del césped a la banqueta para quitarse las medias y colgarse el silbato. “Mi idea es desarrollar buen fútbol, tener el dominio del balón siempre con la intención de buscar la portería rival y presionar tras pérdida para recuperar rápido”, desgrana el fútbol que quiere poner en práctica con el Teruel.

En cuanto a la composición de la plantilla, la intención es que se maneja es la de dar continuidad al bloque del último curso dentro de un panorama en el que, a causa de la covid-19, la previsión es que, si ya en el fútbol profesional las cantidades se estiman que van a ser a la baja, en las categorías base las economías se resientan.