El Tarazona exhibe pegada de campeón y asciende a Segunda División B

Aunque no tenían fuerzas ni para abrazarse, la felicidad del Tarazona sobre el estadio Pedro Sancho fue intensa para celebrar el ascenso a la Segunda División B. En su sexta fase final de ascenso consecutiva, la quinta con su actual entrenador, David Navarro, el equipo del Quieles consumó su objetivo. Lo hizo con amplitud, son suficiencia, superando al épico Brea, solo ayer derrotado por un rival de superior categoría. Categoría de campeón la de este Tarazona de Navarro. De David y de Aniceto Navarro.

En la liga que acabó en un 25 de julio por el coronavirus maldito, con un partido disputado a 35 grados, sin público, con su entrenador dirigiendo desde la grada con mascarilla... Contra todo ha luchado este Tarazona titánico. También contra una dignísimo Brea (me quedo muy corto con los breanos), equipo al que ayer no le dieron opción. David Navarro preparó el partido a conciencia. O igual le salió así. He dicho igual... Pero lo cierto es que se desarrolló el partido que propuso el campeón. Consciente de la dificultad que reunía este matagigantes Brea, el Tarazona minimizó el factor sorpresa y presionó muy arriba desde el inicio. Solo así consiguió que los nervios se instalaran en la defensa del Brea, que concedió un balón transformado en gol por Sergio Sánchez, nuevamente protagonista, como en la semifinal. En un santiamén, el Tarazona había encauzado la final. Todo lo contrario que en la cita semifinal, cuando el Deportivo Aragón lo tuvo contra las cuerdas en el arranque.

No dejó ningún cabo suelto David Navarro. En el fútbol no se pueden controlar todas las variables. La función de un entrenador reside en controlar el mayor número posible de variables. Este sábado, el técnico del Tarazona las controló todas. Pese a la ventaja en el marcador, pese a que la igualada también le valía, no bajó la línea de presión, asfixiando a un Brea que cuando empezó a tocar ya había encajado el segundo gol. Además de la sentencia, fue la jugada del partido. Toque fetén de De la Mata a Juanma, con un remate maravilloso de Iñaki Santiago.

La rebeldía del Brea apareció cuando el Tarazona ya se encontraba en unas condiciones muy favorables, con 2-0 en el marcador y bien puesto en el campo. Hubo una contra bien trazada por Dieste y Veintemilla. Y poco más en un primer acto para enmarcar de los de Navarro. El tercer gol, firmado por el viejo roquero Luis Costa, abrochó definitivamente el triunfo. Cuando Montejo y Velasco aparecieron en el campo, el pescado ya estaba vendido. Jardiel preparó un partido para decidirlo al final y el partido lo decidió David Navarro al principio. No quería esperar más después de merecerlo desde hace tanto tiempo el Tarazona, nuevo equipo en Segunda División B.

Ficha técnica

Tarazona: Company, De la Mata, Flórez, Ripa (Luis Costa, 50), Juanma (Chus Herrero, 80), Sergio Sánchez (Carlos Javier, 90), Iñaki Santiago (Jony, 90), Santigosa, Pepo (Rausell, 80), Javi Rosa y Álvaro Martín .

Brea: Unai Calavia, David Calavia, Sicilia, Nacho Martínez, Juan González, Miki Guillén (Emilio Velasco, 62), Raúl Parada (Alberto Marco, 57), Carrasco (Montejo, 62), Veintemilla (Jorge Pérez, 53), Dieste y Quique Navarro (Raúl Rubio, 53).

Goles: 1-0, min. 4: Sergio Sánchez. 2-0, min. 24: Iñaki Santiago. 3-0, min. 53: Luis Costa.

Árbitro: Pablo Monterrubio.

Incidencias: final de la fase de ascenso a la Segunda División B. Se jugó en el estadio Pedro Sancho a puerta cerrada.