El Fuenlabrada traslada a LaLiga el intento de adelanto del vuelo de vuelta

Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, aseguró, tras conocerse que hubo un intento de adelantar el vuelo de vuelta el lunes de Coruña a Madrid una vez confirmados los seis contagiados por coronavirus en su plantilla, que en ningún caso fue un movimiento del club ya que "todos los viajes son organizados por LaLiga".

El Fuenlabrada se desmarcó del intento fallido de regreso a Madrid nada más confirmarse al llegar a Coruña, que el test realizado el lunes por la mañana en Madrid desvelaba hasta seis positivos de jugadores.

"Los viajes son todos organizados por LaLiga, nosotros somos unos mandados, nos dicen la hora a la que sale el vuelo y no coordinamos nada. Nadie nos comunicó que íbamos a volver antes y más aún cuando se confirman seis positivos y lo obligatorio es quedarte confinado", manifestó el presidente del Fuenlabrada.

En todo momento Jonathan Praena defendió la inocencia del Fuenlabrada y aseguró que no cometieron "ninguna negligencia" al viajar a Coruña. "LaLiga está informada desde el minuto uno. Todo ha sido conjunto y coordinado, tenemos una persona de integridad de LaLiga continuamente con nosotros que puede confirmar que hemos cumplido con todas las medidas del protocolo".

"Se nos comunica alrededor de las 18:00 horas los positivos y LaLiga está al tanto. El protocolo dice como actúa el club con los que han dado positivo. Nosotros salimos de Madrid con tres pruebas realizadas que dieron negativas. No existe ningún motivo razonable para no poder viajar 47 personas tras tres negativos y dejamos cuatro personas sin trazabilidad epidemiológica en sus casas. No podíamos hacer otra cosa que viajar", argumentó.

Para el máximo mandatario del club "nadie conoce el virus ni lo que tarda en brotar" como demuestra que "tres días después aparecen casos después de dar negativo en pruebas distintas". Por eso, argumenta que quedarse en Madrid "por miedo, era injustificable" y además "LaLiga habría dado el partido por perdido".

En este momento, esperan los resultados de una prueba realizada hoy en el hotel en el que permanecen confinados a toda la expedición para ver si una parte de la plantilla puede ya regresar y comenzar a entrenarse. Aceptarán cualquier decisión que tome LaLiga para disputar el partido en Riazor, a la espera de lo que decida el Dépor, y un posible playoff de ascenso.

"Si LaLiga dice que se tiene que jugar el partido tenemos que asistir, que no se presente el Dépor es una decisión suya y debe ser responsable con los actos que hace. Yo no lo juzgo ni tomo medidas con una acción del club, es LaLiga la que debe tomar medidas", aseguró a la espera de la decisión que tome el Deportivo de la Coruña ya descendido a Segunda B antes de jugar el partido.