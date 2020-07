Las cuentas del ascenso de SD Huesca y Real Zaragoza

Tres partidos con todo por decidirse en la Segunda División. En el caso de los conjuntos aragoneses ambos se encuentran sumidos en la lucha por regresar a Primera División, y tanto SD Huesca como Real Zaragoza quieren conseguir los billetes con vuelo directo a la élite del fútbol español. Los altoaragoneses se encuentran en segundo lugar en la clasificación y disponen de un calendario óptimo, en el que sumando siete de los nueve puntos en liza, los oscenses retornarían a la élite, mientras que las opciones del Real Zaragoza pasan por conseguir la victoria en las restantes jornadas y aguardar a que los azulgrana pierdan en alguna de estas últimas citas ligueras o que el Cádiz no consiga dos puntos en este último tramo liguero.

En lo alto de la clasificación se encuentra el Cádiz, que tiene prácticamente un pie en Primera ya que con sumar dos puntos de los nueve restantes lograría el ascenso matemático al tener ganado el 'goal average' con el Real Zaragoza. Sin embargo, los gaditanos no pueden confiarse ya que sus rivales en estas últimas tres jornadas continúan luchando por cumplir sus objetivos. El Fuenlabrada, octavo con 54 puntos y con seis jornadas seguidas sin conocer la derrota, necesita sumar si quiere conseguir colarse en los puestos de 'play off'. Su segundo choque, ya en horario unificado (21.00) junto con el resto de partidos de la Segunda División será ante un Girona que no puede fallar si quiere conseguir ascender de manera directa, ya que es quinto con 59 puntos. Los gaditanos cerrarán su participación en la Liga ante un Albacete, décimo octavo y cerrando la salvación con 46 puntos, que se juega la permanencia en la categoría de plata en estas últimas jornadas.

En el caso de la SD Huesca, si los de Míchel Sánchez suman siete de estos últimos nueve puntos lograrán el ascenso directo de forma matemática. Los altoaragoneses juegan hoy ante el Racing de Santander en El Sardinero, un rival que ya está descendido matemáticamente a la categoría de bronce, colista con tan solo 30 puntos y cuatro derrotas consecutivas en las últimas jornadas. Los azulgranas reciben después al Numancia el viernes 17 de julio. Los sorianos se encuentran en el vigésimo lugar de la tabla con 44 puntos, a dos de la salvación, por lo que necesitan sumar si quieren salir de esas posiciones de descenso a Segunda B. El último compromiso de los oscenses será ante el Sporting de Gijón lejos de El Alcoraz el próximo lunes 20 de julio. Los asturianos, duodécimos con 51 créditos, todavía disponen de opciones, aunque muy limitadas, de jugar la promoción a Primera, pero seguramente llegarán a su última cita liguera con ninguna opción de conseguirlo.

Por su parte, el Real Zaragoza afronta estas tres últimas jornadas sin depender de sí mismo para conseguir el ascenso directo. Los blanquillos son terceros con 62 puntos y deberán esperar que Cádiz, SD Huesca, o ambos, pierdan puntos para lograr el ansiado regreso a Primera. El primer partido de los de la capital del Ebro será ante el Real Oviedo mañana a partir de las 21.45. Un choque ante un rival que se encuentra inmerso en la pelea por la salvación, décimo séptimo con 47 puntos, y que visitará La Romareda, donde los de Víctor Fernández han perdido sus cuatro partidos disputados tras el parón por la covid-19, tras conseguir la victoria por 2-1 ante Las Palmas. El conjunto blanquillo tiene después que viajar a Albacete para enfrentarse a los manchegos el viernes 17 y cerrará la temporada en casa ante la Ponferradina, que debido a sus malos resultados cuatro derrotas consecutivas y 8 puntos de los 24 disputados en la vuelta del fútbol, se encuentra peleando por no descender a la categoría de bronce del fútbol español.

Por último, el Almería, que tampoco depende de sí mismo, todavía tiene opciones de conseguir el ascenso directo pese a haber perdido sus dos últimos choques ante Tenerife y Girona. El conjunto andaluz, que ha sufrido un cambio de entrenador con la destitución de Guti, no lo tiene fácil y juega el lunes ante el Rayo Vallecano, sexto cerrando la zona de promoción con 56 puntos y dos victorias consecutivas, su primer partido (19.30). Después se enfrentará a la Ponferradina lejos de su feudo el lunes 17 para finalmente cerrar la Liga en casa ante un Málaga que con 49 puntos, no tiene todavía sellada de forma matemáticasu permanencia en Segunda División.