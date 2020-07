Mientras la continuidad del Real Madrid y del Barcelona en la Champions está aún en el aire, no podía haber imaginado el Atlético un escenario más favorable en la inédita 'final a ocho' que se disputará el próximo mes en la sede única de Lisboa a puerta cerrada. La suerte sonrió al equipo rojiblanco en el atípico sorteo celebrado este viernes en Nyon (Suiza), donde el Atlético quedó emparejado en cuartos con el rival más asequible, el Leipzig alemán, y evitó tanto al Madrid como al Barça en unas hipotéticas semifinales.

Así, el conjunto colchonero ve teóricamente despejado su soñado camino hacia la final del 23 de agosto en el estadio Da Luz, donde hace seis años sufrió la derrota más dolorosa de su historia y agrandó su leyenda de 'Pupas'. El Atlético es el único equipo español que tiene garantizada su presencia en la novedosa fase final de la Liga de Campeones ideada como consecuencia de la pandemia. Para estar en cuartos, el Real Madrid debe remontar el viernes 7 de agosto en el Etihad Stadium, también sin aficionados, pero sin el sancionado Sergio Ramos, el 1-2 que le endosó el Manchester City en el Santiago Bernabéu en la ida de octavos, y el Barcelona debe hacer valer el sábado 8 en el Camp Nou el 1-1 frente al Nápoles en San Paolo.

«Me gustaría haber jugado con público. Es una desventaja», reconoció este viernes el técnico azulgrana, Quique Setién, cuyo equipo, en el caso de certificar el pase a la 'final a ocho', se deberá cruzar seguramente en cuartos con el Bayern de Múnich. Tras golear por 0-3 al Chelsea, el Bayern, que ya ha conquistado el doblete y aspira al triplete con la Copa de Europa, tiene en sus manos el pasaporte a Lisboa. En el caso del conjunto de Zinedine Zidane, si consigue la hazaña en Mánchester ante el City de Pep Guardiola, podría enfrentarse a la Juventus de Cristiano Ronaldo en cuartos, aunque el equipo turinés también está obligado a dar la vuelta a su eliminatoria ante el Olympique de Lyon (derrota por 1-0).

En el telemático sorteo de las hipótesis llevado a cabo en la sede de la UEFA el Real Madrid y el Barcelona cayeron por la peor parte del cuadro, al contrario que el Atlético, que a solo dos partidos de regresar a una final de Champions en la capital portuguesa tiene la posibilidad de enfrentarse en semifinales al PSG de Neymar y Mbappé, claro favorito en cuartos ante el Atalanta. Aunque esté a priori muy complicada, la otra semifinal de la Champions pudiera ser española, en forma de clásico, aunque la amenaza del City es evidente para los blancos, igual que la del Bayern para los azulgranas.

Estilo ofensivo del Leipzig

«No hay nadie en el Manchester City que conozca al Real Madrid tan bien como yo. Sé cómo tenemos que jugar», apuntó este viernes Guardiola. «Tenemos mucho tiempo para pensar en el City, pero ahora mismo vemos a un un equipo sólido, convencido y comprometido, al margen obviamente del talento individual», advirtió sin embargo el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, de cara a un partido en el que el equipo inglés no podrá contar con Sergio Agüero, aunque la de Sergio Ramos será más importante para los blancos. En el adversario del Atlético en cuartos, un equipo que nunca había llegado a cuartos en la Champions y cuyo estilo de juego ofensivo favorece sin duda a los rojiblancos, tampoco estará su gran estrella y máximo goleador, Timo Werner, tras haber sido traspasado al Chelsea.

Otro motivo más, por si fueran pocos, para pensar con argumentos en que el Atlético tiene que estar en las semifinales, aunque Diego Pablo Simeone mantiene la cautela y no se fía de un tapado que no tiene absolutamente nada que perder. «Esta eliminatoria nos genera ilusión y entusiasmo, pero la posibilidad de avanzar de los dos equipos está al 50%», recuerda el argentino. Razón no le falta, pero a partido único el Atlético sí que es temible, y mucho más con el eterno rival apartado de su trayectoria, al menos hasta el encuentro definitivo. También está alejado de momento el Barça de los colchoneros, y no solo porque su eliminatoria con el Nápoles no está cerrada, sino porque después esperaría un auténtico hueso como es el Bayern.