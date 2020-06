El secretario de Estado de Salud de Portugal señala que "con esta situación, obviamente no habrá público en la Champions"

El secretario de Estado de Salud de Portugal, António Sales, dejó claro hoy que, como está ahora la situación de la covid-19 en Lisboa, no habrá público en la Liga de Campeones. "No puedo predecir el futuro, en esta fase, obviamente que no", contestó el secretario de Estado de Salud ante la posibilidad de que haya público en la Fase Final de la Liga de Campeones, que se celebrará en Lisboa del 12 al 23 de agosto.

En relación a la organización de este evento, Sales vaticinó que "será un éxito, donde la salud y la seguridad de todos son lo más importante", concluyó. El pasado 17 de junio, la UEFA anunció que Lisboa será la sede de esta atípica fase final, motivada por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las especulaciones se han sucedido en los últimos días, ya que desde hace mes y medio el 75 % de los positivos que se detectan en Portugal son residentes de la región de Lisboa y Valle del Tajo.

De hecho, en el área metropolitana de Lisboa, 19 freguesías tiene la obligación de mantenerse en confinamiento, de manera que la gente sólo debe salir para lo imprescindible: trabajar, comprar medicamentos o alimentos y con reuniones de cinco personas como máximo. Portugal registró en las últimas 24 horas 266 nuevos positivos de Covid-19, el 85 % de la región de Lisboa y Valle del Tajo, por lo que en total suma 41.952 contagiados. Desde que comenzara la pandemia de coronavirus, en Portugal han fallecido 1.568 personas, cuatro más en el último día