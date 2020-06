Valcarce da la victoria a la Ponferradina ante un Mirandés cansado

La Ponferradina ganó este domingo el derbi castellano ante el Mirandés (1-2) en un encuentro en el que los locales acusaron la diferencia de días de descanso y, además, se quedaron con un hombre menos en el minuto 72.

La Ponferradina sumó tres puntos que le acercan más a la salvación gracias a los dos tantos de Pablo Valcarce.

El Mirandés comenzó el partido bastante precipitado en ataque, intentando salir al contragolpe, pero la Ponferradina estuvo bien colocada en el campo y mucho más activa. Javi Navarro y Yuri intentaron sorprender a Lizoain, pero el portero pudo parar las tres primeras oportunidades que tuvieron los del Bierzo.

No pasó así con la cuarta ocasión, en la que, un balón largo desde el saque de banda hacia Nacho Gil fue cazado por Pablo Valcarce, que se lo colocó en la pierna izquierda y sorprendió a Lizoain por una escuadra (0-1).

Poco duró la alegría en la Ponferradina. Tras la pausa de hidratación, el Mirandés, con una jugada colectiva, aprovechó un fallo de Pablo Trigueros y Mario Barco igualó el partido.

Los errores en entregas de la Ponferradina metieron en el partido al equipo de Andoni Iraola, que tuvo en las botas de Iñigo Vicente la oportunidad más clara de la primera mitad, pero el jugador cedido por el Athletic de Bilbao estrelló el balón contra el portero.

Tras el paso por los vestuarios, la Ponferradina estuvo más intensa de cara al gol, buscando el tanto que desequilibrase el encuentro.

Los técnicos fueron introduciendo cambios para dar descanso a sus jugadores en estas jornadas tan seguidas.

Los de El Bierzo, que no jugaban desde el lunes, no dieron tantas muestras de cansancio cuando el partido se convirtió en un ida y vuelta que no benefició a los de Andoni Iraola.

Los locales buscaban controlar el partido y los hombres de Jon Pérez buscaban el segundo, aunque sin mucho éxito.

Carlos Julio vio la segunda amarilla y dejó al Mirandés con diez jugadores en el minuto 72. La Ponferradina se adueñó del encuentro y asedió la portería defendida por Lizoain.

Tras varios disparos llegó el segundo gol de la Ponferradina, nuevamente obra de Pablo Valcarce en un disparo en el que Lizoain no pudo hacer más tras despejar dos tiros anteriores.

El Mirandés pudo empatar con una falta botada por Joaquín Muñoz, pero Sagnan no llegó por muy poco.

Los de Andoni Iraola volvieron a perder en Anduva, donde no ganaba nadie desde la jornada 2 cuando el Cádiz se impuso al conjunto rojillo.

- Ficha técnica:

1 - CD Mirandés: Lizoain, Carlos Julio, Sagnan, Odei, Kijera, Cristeig, Guridi, Merquelanz (Alexander González min 78), Álvaro Rey (Álvaro Peña min 55), Íñigo Vicente (Joaquin min 70), Mario Barco (Marcos André min 55)

2 - Ponferradina: René, Iván (Kaxe min 78), Russo, Trigueros (Manzanara min 45), Luis Valcarce, Scelva, Larrea (Fullana min 70), Pablo Valcarce, Gil, Javi Navarro (Son min 62), Yuri (Asier Benito min 45)

Goles: 0-1 M.28: Pablo Valvarce. 1-1 M.33: Mario Barco 1-2 M.83: Pablo Valcarce

Árbitro: Sagues Oscoz (comité vasco). Amonestó a los locales Crisetig (min 16), Odei (min 52), Kijera (min 57) y Carlos Julio (min 64 y min 72); y por el conjunto visitante a Trigueros (min 41), Iván Rodriguez (min 68), Luis Valcarce (min 89) y Nacho Gil (min 92).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Smartbank disputado en el Estadio Municipal de Anduva a puerta cerrada por la crisis sanitaria.