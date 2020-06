El Madrid arrolla al Valencia en una gran segunda parte

Claramente menos a más durante la noche, un solvente Real Madrid resolvió un duelo marcado en rojo en el calendario que le permite mantenerse a dos puntos del Barça, que este viernes visita al Sevilla en otra cita de campeonato. Mostró debilidades el equipo de Zinedine Zidane en el primer acto, pero mostró mucho más físico, juego y ambición en el momento clave. Se fue a por el partido con gran autoridad en la segunda mitad y lo decidió en cuanto conectaron Modric, Hazard y Benzema. Palabras mayores. A partir de ahí, coser y cantar ante un Valencia en caída libre.

El equipo de Celades puede argumentar que fue algo mejor en acto inicial, quejarse incluso del gol anulado a Rodrigo, pero fue una caricatura en la segunda parte, cuando desapareció en combate. Tan mal estuvo en ese lapso que hasta Parejo fue sustituido. Hay que acostumbrarse a este tipo de cambios en la nueva normalidad, pero no deja de ser sintomático. Más aún el gol de Marco Asensio al primer toque, nada más entrar tras diez meses de sufrimiento. Enorme el balear y fantástico Benzema al abrochar la rotunda victoria y su quinto doblete del curso.

"¡Mucho ánimo, Unzué, estamos contigo!". Una elegante foto para la historia de los respectivos capitanes, Sergio Ramos y Dani Parejo, con una camiseta de apoyo al exportero y entrenador afectado de ELA, preludió una cita clásica en un escenario extraño, menor. Sin público y en Valdebebas, donde se forjó, precisamente, el líder de este Valencia, una contienda de tanta enjundia, tradicionalmente envuelta en polémica, pierde boato. Emotiva puesta en escena de una contienda entre dos 4-4-2 inequívocos, con cambios significativos respecto al regreso.

En los locales, Zidane rotó menos de lo que en él es habitual, pero sí entraron Mendy en lugar de Marcelo y Valverde, demasiado contenido anoche en banda derecha, en vez de Rodrygo. Más equilibrio y músculo buscó el técnico galo. Albert Celades castigó al errante recurrente Diakhaby y empleó a Mangala, igualmente nada fiable y titular por quinta vez en este curso, junto al emergente Guillamón, al que se le augura gran un futuro por su capacidad para anticipar, su tranquilidad y su destreza. También apostó por el físico en el eje con Kondogbia y dio galones a Ferran, un extremo a la antigua usanza por el que el Madrid se interesa desde que está en alevines. Pero estuvo desaparecido en Valdebebas el canterano de Mestalla.

Resumen del partido Real Madrid - Valencia. LA LIGA Liga Santander jornada 29 Real Madrid vídeo de Resumen La Liga

Polémica

De salida, iniciativa para los locales e intenso repliegue visitante, pero enorme peligro del Valencia con balones largos a la espalda de los defensores merengues. Conocía Celades cómo dañar a uno de sus antiguos equipos. A nadie escapa que Carvajal se proyecta mucho en ataque, que Kroos y Modric apenas defienden, que Hazard y Benzema no tapan la salida de balón del rival y que con envíos largos se genera incertidumbre. Más aún con tipos tan rápidos, finos y desequilibrantes como Rodrigo Moreno y Ferran.

El delantero internacional avisó con un golpeo al poste y poco después celebró un gol interruptus, tras un pase filtrado de Soler que tocó Varane. A instancias del VAR, el trencilla murciano lo anuló por un fuera de juego posicional milimétrico de Maxi Gómez, que no quiso tocar el balón pero, según el juez, molestó al central francés al ponérsele delante. El Madrid no hallaba la fórmula para romper las pobladas y muy juntitas líneas defensivas del adversario y Hazard no disfrutaba de espacios para exhibirse como sí lo hizo ante el Eibar. Así y todo, en su primer duelo ante el Madrid, ya que con el Barça nunca llegó a enfrentarse, Cillessen estuvo decisivo en el período inicial para abortar un remate del belga y otro de Carvajal, que se lo guisó y se lo comió. Enfrente, Courtois voló para desviar un obús lejanísimo de Kondogbia.

Intensificó y adelantó su presión el Madrid tras el descanso. No le quedaba otra porque se jugaba más de media Liga y el Valencia se sentía demasiado cómodo, sobre todo en la salida desde atrás. La zaga levantina fue reculando a medida que el enemigo le encimaba. Hasta Sergio Ramos salía de la cueva, como ante el Eibar, para marcar territorio, robar, pasar, correr y llegar.

No pasaba ya el Valencia del centro del campo y Celades decidió cambiar a media hora del final. Pero nada más entrar Guedes y Gameiro se produjo una pérdida y una contra letal del Madrid. Primera asociación entre Modric, Hazard y Karim, y gol del francés. Determinante. Con el adversario sin capacidad de reacción, sin fe, sin alma y sin fútbol, el Madrid gobernó la situación con suma solvencia. Y reencontró a Asensio, el de la varita mágica antes de que Benzema repitiera y firmase su decimosexto gol en esta Liga. Se agarra a la Liga como el Valencia, que acabó con Lee lesionado y Coquelen lesionado, se aleja de la Champions.

Ficha técnica del partido: Real Madrid-Valencia (3-0)

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde (Asensio, min. 74), Casemiro, Kroos, Modric, Benzema y Hazard (Vinicius, min. 82).

Valencia: Cillessen, Wass, Guillamón, Mangala, Gayà, Carlos Soler (Cheryshev, Kondogbia, Parejo (Coquelin, min. 69), Ferran Torres (Guedes, min. 59) Rodrigo Moreno (Kang-In Lee, min. 77) y Maxi Gómez (Gameiro, min. 59).

Goles: 1-0: min. 61, Benzema. 2-0: min. 74, Asensio. 3-0: min. 86, Benzema.

Incidencias: Partido correspondiente a la 29ª jornada de Liga, disputado en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. En el descanso, el presidente del Valencia, Anil Murthy, obsequió al del Real Madrid, Florentino Pérez, con una imagen enmarcada del que fuera mítico jugador del Real Madrid y uno de los mejores técnicos en la historia del Valencia.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano): Expulsó a Kang-In Lee (min. 89) y mostró amarilla a Gayà y Guillamón.