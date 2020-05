Real Zaragoza y SD Huesca entrenan desde este lunes al completo

Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca se citan con la nueva normalidad a partir de este lunes con los entrenamientos totales, como se denomina a la fase 4. O lo que es lo mismo, la posibilidad de que tanto Víctor Fernández como Míchel Sánchez dispongan de todos sus futbolistas al tiempo, sin que haya que separar la preparación en diferentes turnos ni grupos que limitan el margen de maniobra a menos de dos semanas de que se reanude el fútbol español.

Con las medidas higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias y glosadas por LaLiga en la circular que remitió a los clubes el sábado, los equipos aragoneses se asoman ya a la ansiada rutina, a dos meses vertiginosos y apasionantes con la Primera División como anhelo. En este sentido, se recuerda desde el protocolo mantener otras medidas preventivas obligatorias en las fases anteriores: uso de mascarillas, guantes y EPI, por parte de los profesionales que no intervengan directamente en el juego, e higiene y desinfección obligatoria en general, especialmente en vestuarios y gimnasios y similares.

La sesión preparatoria del Real Zaragoza arrancará, como viene siendo habitual en esta nueva y peculiar pretemporada, a las 9.15. La principal novedad es que Víctor Fernández podrá trabajar, por fin, con toda la plantilla al completo, sin restricciones grupales ni individuales. De este modo, el preparador del barrio Oliver podrá comenzar a pulir detalles tácticos de cara al inminente regreso de la competición. Serán dos intensas semanas de entrenamientos, quizá las dos más decisivas de esta atípica preparación.

NOTICIAS RELACIONADAS Eugeni llega justo a tiempo para los entrenamientos colectivos de la SD Huesca

A lo largo de la presente, está previsto que Íñigo Eguaras, lesionado en el primer día de retorno a los entrenamientos, se reintegre a la dinámica de trabajo con sus compañeros. El navarro, recientemente renovado hasta el 30 de junio de 2024, sufrió una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna derecha con un periodo de baja de alrededor de tres semanas. El resto, más allá de sobrecargas propias de la inactividad, no han sufrido grandes contratiempos en este periodo inicial de retorno a la rutina de trabajo.

También la Sociedad Deportiva Huesca comenzará este lunes la cuarta fase. El técnico Míchel Sánchez dispondrá al fin de toda la plantilla a una, sin grupos ni horarios diferentes. Trabajando al tiempo en las instalaciones del IES Pirámide. La primera tanda de trabajo, además, les trasladará de nuevo al estadio de El Alcoraz, un terreno de juego que pisaron por última vez en la victoria frente al Fuenlabrada el ya lejano 7 de marzo. Se han previsto seis sesiones, hasta el sábado 6 de junio y un día de descanso el domingo como antesala del tiempo de la verdad y de los días que precederán a la visita al Málaga en La Rosaleda.

A las 9.30 arrancarán estos entrenamientos colectivos, para los que siguen convocados los 30 futbolistas que ya estuvieron presentes desde la fase individual tres semanas atrás. Es decir, los futbolistas de la primera plantilla, incluido Kelechi Nwakali, más Ander Bardají, Kike Hermoso, Jordi Méndez, Manu Molina y Juan Peñaloza, del Ejea, y Carlos Kevin de la SD Huesca de División de Honor juvenil. Los dos primeros días se mantendrá la planificación habitual y el miércoles los azulgranas se trasladarán a El Alcoraz para un entrenamiento a puerta cerrada. El jueves y el viernes se regresará a las instalaciones del Pirámide y el sábado, de nuevo al estadio en otro día sin la presencia de los medios oficiales de LaLiga.

Míchel, que ha trazado en las charlas grupales, hasta ahora en dos grupos, las bases de su ideario táctico y ha organizado en la medida de lo posible ejercicios lo más fieles posibles al desarrollo de un partido oficial, recuperará por fin la rutina. Partidillos de once contra once, estrategia y el diseño del once que salte al césped de La Rosaleda frente a las limitaciones impuestas por el desarrollo de las fases individual y en grupos de diez jugadores primero y 14 posteriormente. Otra buena noticia la representará la vuelta a la dinámica de Eugeni Valderrama después de las dos semanas al margen provocadas por una lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo sufrida en la segunda sesión. El otro damnificado hasta el momento ha sido Molina, con la misma dolencia pero en la pierna derecha.