Los futbolistas alzan la voz contra la decisión de jugar a puerta cerrada

El fútbol en España pende de un hilo. Tras la última proposición de la Real Federación Española de Fútbol, que ha suspendido todos los partidos de fútbol y fútbol sala no profesional las dos próximas jornadas, además de la Segunda B, Tercera y División de Honor juvenil, solo Primera y Segunda División podrían disputar sus partidos este fin de semana. Si finalmente lo hacen, serán a puerta cerrada y con una presencia muy reducida de distintos profesionales (sanitarios, recogepelotas, operadores de cámara…).

Varios de los principales protagonistas de esta situación, los futbolistas, no han dudado en mostrar su malestar por la decisión de jugar los partidos sin público. Por ejemplo, el exfutbolista del Real Zaragoza Ander Herrera, actualmente en el PSG, ha afirmado que "es un buen momento para recordar que el fútbol sin aficionados no es nada".

Good time to remember that football without fans is NOTHING — Ander Herrera (@AnderHerrera) March 10, 2020

En esta misma línea, otros deportistas españoles han mostrado en las redes sociales su desacuerdo con las decisiones adoptadas. "Soy el primero que está preocupado por esta crisis, el primero que no quiere que haya un solo contagio más y mucho menos una víctima. Ojalá todo fuera un mal sueño. Pero no lo es. Y por eso también soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia", ha lamentado Dani Parejo, capitán del Valencia.

Mario Suárez, futbolista del Rayo Vallecano, ha criticado que "practicar el deporte, en mi caso el fútbol, sin público no tiene sentido". "Jugar a puerta cerrada es una incongruencia, la salud es lo primero, pero en los viajes hasta el partido (tren, avión…) ¿no hay riesgo?", ha apostillado el veterano centrocampista, que ha recibido una interacción de otro compañero de profesión, el guardameta del Villareal Sergio Asenjo.

👏👏👏 — Sergio Asenjo (@SergioAsenjo1) March 10, 2020

Otro exzaragocista, el futbolista del Cádiz José Mari, ha reseñado que "lo más importante es la salud de todos". "Los futbolistas también estamos expuestos a contagios. ¿Por qué nuestra afición no puede estar en el campo y nosotros sí?, ¿acaso nuestra salud no importa? Si se tiene que parar la liga, se para, pero no al fútbol sin aficionados", ha dicho.

La salud de TODOS es lo más importante, pero los futbolistas también estamos expuestos a contagios, porque nuestra afición no puede estar en el campo y nosotros sí, acaso nuestra salud no importa? Si se tiene que parar la liga se para pero NO AL FÚTBOL SIN AFICIONADOS. — José Mari 6 (@JoseMariRota3) March 10, 2020

Dani Carvajal, lateral del Real Madrid, también ha mostrado su desaprobación a través de Instagram, donde se ha preguntado en modo irónico: "¿Los jugadores, cuerpo técnico y asistentes de las plantillas de Primera y Segunda somos inmunes?".