El Barcelona rescata el liderato con un penalti de VAR

Cuando las pañoladas y los silbidos son la tónica habitual en el Camp Nou, parece que el resultado está lejos de ser lo más importante. Y eso que ganó el FC Barcelona a la Real Sociedad con un gol de penalti en los minutos finales. Pero el juego y la imagen que sigue ofreciendo el equipo culé es fiel reflejo de lo que se está viviendo en Can Barça.

Se aferra el equipo de Quique Setién a la pelea por el liderato merced a una jugada clave del choque, cuando corría el minuto 80 y que permitía a Messi hacer olvidar la derrota de hace unos días en el clásico del Bernabéu. El argentino marcaba el único gol del duelo, pero ni el triunfo parece suficiente para alejar el debate ya instalado en la Ciudad Condal de hacia dónde van este club y este equipo.

Más allá de los resultados y las incontables ocasiones de las que dispuso el equipo de Quique Setién, es alarmante la crisis de juego que sufre el Barcelona. No es nuevo, es un mal que dura ya demasiados meses. La ausencia de gol puede ser o no pasajera, pero no lo es la incapacidad manifiesta para controlar un solo partido, para mantener un patrón digno del libreto azulgrana y, por ende, para resolver con triunfos los enfrentamientos que dispute. Ante un equipo cansado como la Real, con retoques por su eliminatoria copera, sólo fue capaz de ganar de penalti. No es de extrañar por tanto que sea nota habitual en las gradas del Camp Nou los continuos pitos y gritos contra el palco e incluso contra el juego del equipo. Mucho ha tardado esta acomodada afición en saltar en contra de lo que se viene haciendo en el club.

Llegaba el Barcelona al choque ante la Real Sociedad necesitado por el revés sufrido en el Bernabéu y ni el cansancio acumulado del rival por las eliminatoria copera le dio ventaja a los de Setién. La derrota ante el Real Madrid hacía impensable un nuevo resbalón en la pelea que ambos equipos mantienen por el liderato de la Liga.

Pero a este equipo le cuesta un mundo no ya generar ocasiones de gol, sino lograr que éstas acaben en gol. El duelo estaba disputado en un tú a tú que al cuadro vasco parecía sentarle de maravilla. Messi, algo más activo que hace unos días, tuvo un par de ocasiones para adelantar a los suyos. Pero el ansiado gol no llegaba, mientras que los de Imanol Alguacil no bajaban la cara en el intercambio de golpes.

Su clasificación para la final de la Copa daba alas a una Real que tampoco quiere bajarse de la zona noble de la clasificación donde anda instalado desde hace ya tiempo. Su racha de victorias se extendía hasta los primeros días de febrero cuando fue derrotada por el Leganés. Desde aquella jornada, la 22, había vencido los tres partidos ligueros que había disputado.

Pero el Barcelona siempre se ha desenvuelto bien en casa ante la Real. De hecho, hay varias generaciones de aficionados azulgranas que no saben lo que es ver perder a los suyos cuando juega contra el equipo 'txuri-urdin'. El equipo culé había enlazado hasta 23 victorias seguidas como local ante la Real. Ya 24.

Futbolísticamente, no es que mereciera ganar el Barcelona por muchas veces que tuviera ocasión de marcar, pero lo logró aunque la Real mantuvo el tipo hasta el final. Ante la falta de acierto en jugadas, el desbloqueo llegó desde el punto de penalti. Un penalti que sólo vio en directo el VAR. Y es que gracias a la revisión, señaló el árbitro la pena máxima que Messi se encargaría de materializar.

Postrero gol que evitaba otro mazazo para los de Setién, quien podría ver cómo sus ex le devuelven el liderato. Todo dependerá de lo que haga el Madrid en el Benito Villamarín.

Ficha técnica (1-0)

Barcelona: Ter Stegen. Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic (Vidal, min. 74), Busquets, De Jong, Griezmann (Ansu Fati, min. 85), Braithwaite (Junior, min. 88) y Messi.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Llorente (Zubeldia, min. 71), Le Normand, Monreal, Guevara, Odegaard, Merino, Portu, Barrenetxea (Oyarzabal, min. 58) e Isak (William José, min. 82).

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano). Amonestó a Lenglet, Messi, Merino, Piqué, Guevara y Busquets.

Gol: 1-0. min. 80. Messi, de penalti.

Incidencias: Estadio Camp Nou. 77.035 espectadores.