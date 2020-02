Horario y dónde ver el clásico Real Madrid-Barcelona

Pasados los compromisos de la Liga de Campeones, Real Madrid y Barcelona trasladan al Santiago Bernabéu su pugna por el título de liga. Ambos equipos se miden este domingo en partido de la Liga Santander correspondiente a la jornada 26. El Real Madrid es segundo de la clasificación con 53 puntos, y aspira al liderato del FC Barcelona, líder con 55 puntos. El encuentro será arbitrado por Mateu Lahoz, del comité valenciano, y será asistido por González González (colegio castellano-leonés) desde el VAR. El encuentro dará comienzo a las 21.00 y será televisado a través de Movistar LaLiga. Tras el encuentro, HERALDO.es ofrecerá detallada información del partido, con la crónica, declaraciones de los protagonistas, las mejores imágenes y otros contenidos y noticias relacionados con el encuentro.

Gerard Piqué, que sufrió un leve esguince de tobillo en los últimos minutos del Nápoles-Barça, podrá disputar el clásico el domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aunque fue cambiado en San Paolo y no pudo jugar los últimos minutos, el club azulgrana no ha emitido ningún comunicado médico, señal de que no existe una lesión grave.

Por su parte, la plantilla del Real Madrid dejó aparcada la Liga de Campeones, tras el mal resultado de la ida de los octavos de final ante el Manchester City, y se centró en un nuevo partido clave, el clásico del fútbol español del domingo, que comenzó a preparar con mimo de Zinedine Zidane a sus titulares y con las ausencias de los lesionados Eden Hazard y Marco Asensio.

Sin tiempo para lamentarse y cambiando el chip de la Liga de Campeones con el de la Liga, el Real Madrid inició el trabajo de preparación del clásico en su ciudad deportiva.

Zidane cuidó a sus titulares y los jugadores que iniciaron el partido del miércoles ante el Manchester City tuvieron recuperación. Algunos como Dani Carvajal, Mendy, Raphael Varane, Casemiro, Fede Valverde o Karim Benzema, saltaron al césped para realizar una suave carrera con la que soltar las piernas cargadas del gran esfuerzo realizado. Otros directamente se quedaron en el interior de las instalaciones con tratamiento de fisioterapia o piscina.

Con Marco Asensio aún fuera del grupo, trabajando en solitario con y sin balón, el resto de la plantilla madridista se ejercitó con mayor intensidad para mostrar a Zidane que están preparados para jugar el clásico si introduce cambios en su once. Jugadores como Marcelo o Toni Kroos que se quedaron sin minutos ante el City, Gareth Bale, Luas Vázquez y Luka Jovic que fueron los cambios del técnico, más Militao, James Rodríguez, Nacho, Brahim, Mariano y Rodrygo completaron un partido en reducidas dimensiones y series de remate a los porteros