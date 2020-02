El Barça presenta a Braithwaite en pleno caos

Martin Braithwaite, delantero internacional danés de 28 años que militaba en el Leganés, fue presentado este jueves por la tarde como nuevo jugador del Barcelona. Aunque el miércoles ya se daba por hecho que el club azulgrana pagaría los 18 millones de euros de su cláusula de rescisión, todo se acabó cerrando en apenas ocho horas: la oficialidad de la operación, la llegada a Barcelona, la revisión médica, la firma del contrato, su presentación y la rueda de prensa. Fue un día soñado por el futbolista, que llegó acompañado de su mujer, embarazada, y de sus tres hijos, con un único borrón.

Al estar acompañado en la sala de prensa por Josep Maria Bartomeu, presidente del club, y del secretario técnico, Eric Abidal, sólo recibió dos preguntas. Y una fue de Barça TV por cortesía. A los medios de comunicación, lógicamente, les interesaba sacar punta a la crisis de las redes sociales, de rabiosa actualidad, y al reciente enfrentamiento de Abidal con Messi. Los dos tiraron balones fuera instando a hablar sólo del fichaje, pero nadie les hizo caso. Braithwaite alucinaba. Llega a un club incendiado.

El danés firma hasta 2024 con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros. Lucirá el dorsal '19' que liberó Aleña, ya en el Betis, y que la pasada temporada llevó Boateng. No parece un buen augurio. Aterriza fuera de plazo con la autorización de LaLiga y de la Federación, que dieron el OK médico al fichaje porque la reglamentación lo permite por los seis meses de baja de Dembélé. El Leganés, en plena lucha por la permanencia, se queda en cuadro tras la venta de En-Nesyri al Sevilla en enero. El propio Bartomeu comentó que "hay que revisar la reglamentación porque es injusto que el Leganés no pueda fichar ahora".

Braithwaite habló poco en rueda de prensa, pero sí atendió antes a Barça TV para confesar que «me sorprendió el interés del Barça en un primer momento, pero al mismo tiempo era una cosa con la que he soñado muchos años y que lo veía posible. La fe mueve montañas y estoy contento de que el esfuerzo haya valido la pena». Afirmó que «me encanta jugar en el Barça, que hace el mejor fútbol del mundo. Lo he estudiado, he visto partidos para ver cómo se mueven los compañeros, cómo pasan, y lo seguiré haciendo».

La emoción del danés

El exjugador de Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough, Girondins de Burdeos y Leganés señaló que "estoy muy emocionado. Es un sueño hecho realidad. Cualquiera que juega a fútbol quiere jugar en el Barcelona. Mi objetivo es ganar títulos. Es un club con mucha presión y expectativas". Se definió como "un jugador técnico, físico, rápido, fuerte, soy inteligente. Siempre intento mejorar cada día y mis movimientos.

"El principal objetivo es marcar muchos goles y espero marcarlos". Y ya habló de Messi: "Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Es un gran momento para mí jugar con él". Este viernes ya se entrenará con sus compañeros y podría debutar el sábado ante el Eibar, pues Quique Setién necesita hacer rotaciones pensando en el Nápoles en la Liga de Campeones. El danés sólo podrá ayudar en la Liga.

Bartomeu, por cierto, liquidó la crisis de las redes sociales a su manera. "Del tema de las redes sociales, me reitero en lo que dije anteayer en la presentación del Premio Manuel Vázquez Montalbán. Estamos trabajando internamente y haciendo el análisis interno de todo y cuando tengamos algo más que decir si hay noticia ya os convocaremos, apuntó, mientras que Abidal todavía fue más esquivo con el 'caso Messi': "He aprendido que los temas internos se arreglan dentro y no en los medios". Para eso podrían haber dejado solo a Braithwaite y el danés hubiera vivido una presentación normal con preguntas deportivas.