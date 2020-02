Borja Iglesias, expulsado del campo y tendencia en Twitter

Borja Iglesias, actual delantero del Real Betis Balompié y exjugador del Real Zaragoza, ha protagonizado este domingo uno de los momentos más polémicos del partido que el conjunto sevillano disputó contra el Leganés. Iglesias fue expulsado del terreno de juego tras empujar a uno de los miembros del banquillo contrario.

Era el tiempo de descuento cuando el gallego se dirigía a coger la pelota, que había salido fuera, y a sacar de una de las banda del Estadio Municipal de Butarque. El balón ha terminado en manos de un fisioterapeuta del Leganés. Iglesias le ha empujado y ha procedido a continuar el juego, sin embargo, ha sido parado por los madrileños.

Y por ser agredido a Cuéllar le cayeron dos partidos... A Borja Iglesias, nada.



Nos damos cuenta de que va todo esto? De arbitrajes imposibles hasta bajarnos. https://t.co/96WRUAgbyj — John Coltrane (@coltrane1928) February 16, 2020

El colegiado que arbitraba el encuentro, Estrada Fernández, le ha mostrado la tarjeta roja y ha expulsado seguidamente. Este hecho se ha convertido en viral y Borja Iglesias ha sido tendencia en las redes sociales. Ha estado en lo más alto de Twitter durante buena parte de la tarde.

"La intención que tenía era jugar, atacar y al quitarle el balón quizá haya desplazado al chico"

El entrenador de los béticos, Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi', ha hablado con él tras concluir el partido. "La intención que tenía era jugar, atacar y al quitarle el balón quizá haya desplazado al chico. Para nosotros es un clásico quedarnos con diez ya", ha añadido.

Joel Robles, el portero bético, también ha comentado la expulsión de su compañero: "Solo le ha empujado un poquito y no va con intención de agredir. No vamos a buscar excusas, pero todos los partidos nos pasa algo. Son cosas que no se pueden controlar y solo queda seguir luchando. No nos vamos a rendir porque este equipo está capacitado para estar en Europa". "En momentos puntuales los árbitros nos han perjudicado, pero también se confunden. No hay que abusar, son profesionales, tienen errores y ya está", ha expresado Joel.