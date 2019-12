El Valencia se adjudica la Aragón Cup por tercer año consecutivo

La Aragón Cup tocó este domingo a su fin convertida ya en todo un referente en lo que a los torneos navideños se refiere. Tras tres días de intensa actividad con un total de 44 partidos, el Valencia volvió a proclamarse campeón por tercer año consecutivo de una cita que contó con la participación de más de 400 jugadores de categoría infantil divididos en 18 equipos de canteras de prestigio y llegado de diversos puntos de España como Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Los chés, que ejercieron un dominio incontestable a lo largo de toda la competición y que han acabado invictos e imbatidos, se impusieron por 0-4 al Athletic en la final, que tuvo como escenario de lujo El Alcoraz. Carlos Torres y Gonzalo Pastor fueron dos de los nombres destacados entre unos campeones que contaron también con el elegido como mejor jugador de la competición, Paco Fernández, y con el mejor portero, distinción que compartieron sus dos arqueros Asier Herrera y Carlos Acebedo.

Antes, en la misma ubicación, para ir abriendo boca, el Real Zaragoza y la SD Huesca se habían cruzado en la eliminatoria por el quinto y el sexto puesto que se acabaron adjudicando los blanquillos por 4-0. En los campos de San Jorge, hogar habitual del torneo, se disputó el duelo por el tercer escalón del podio, otro derbi, en este caso gallego, en el que la victoria fue para el Celta, que superó en los penaltis al Deportivo tras concluir el tiempo reglamentario con un empate a uno.

Además de la SD Huesca, que ejercía como anfitriona al ser su Fundación Alcoraz la organizadora del evento, y el Real Zaragoza, también compitieron otros ocho conjuntos aragoneses. El Racing Zaragoza finalizó noveno, el Stadium Casablanca fue 11º, El Olivar, 12º, el Peñas Oscenses, 14º y el Oliver, 16º. El encuentro por la 17ª plaza lo debían de disputar el Huesca B y el Huesca C, pero se acordó no hacerlo al pertenecer ambos conjuntos al mismo club. La última jornada fue el colofón a tres días de fútbol en estado puro en el que no solo disfrutaron los jóvenes futbolistas, sino también los más de 900 visitantes que llegaron hasta la capital oscense.

En la grada del feudo oscense se pudo encontrar una amplia representación azulgrana e institucional. No faltaron a la cita el concejal de Deportes, José María Romance, y por parte de la SD Huesca su consejero delegado Manolo Torres y los consejeros Agustín Pueyo, Alberto Larraz y Pedro Ibaibarriaga, además de los jugadores del primer equipo Mikel Rico, Luisinho y Pedro López. Por parte de la Fundación Alcoraz estuvieron presentes Jorge Lanau y su director general Javier Cruz. "A pesar de la niebla y el frío, que han deslucido el torneo, todo ha ido rodado”, valoró Cruz, quien señaló que “es de destacar que los equipos que vienen acostumbran a querer repetir al año siguiente” y que fijó como retos para la próxima edición, la que será la octava, la ampliación a veinte conjuntos y el hecho de ser capaces de atraer a más clubes de Primera y Segunda División.