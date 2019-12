El Rayo viaja a Tarazona con cuatro canteranos y sin Advíncula ni Ulloa

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, ha convocado este lunes a diecinueve futbolistas para el partido de Copa del Rey frente al Tarazona, entre ellos cuatro jugadores del filial -Alberto, Ángel Algobia, Josete y Marc Echarri-, y se quedan fuera el internacional peruano Luis Advíncula y el delantero centro argentino Leo Ulloa.

El partido frente al Tarazona, de Tercera, servirá para que Jémez reparta minutos entre su plantilla y dé oportunidades a jugadores menos habituales en Liga.

De esta forma se han quedado fuera por decisión técnica el lateral peruano Luis Advíncula, el portero internacional macedonio Stolen Dimitrievski, el delantero argentino Oscar Trejo y el central español Alejandro Catena, todos titulares en el campeonato liguero.

Por lesión no viajan el extremo portugués Bebé, el portero Alberto García, el central uruguayo Emiliano Velázquez y el delantero centro argentino Leo Ulloa.

La principal novedad en la convocatoria es la presencia del central senegalés Abdoulaye Ba, que un día después de sentarse en el banquillo de los suplentes por primera vez esta temporada repite en una lista pese a tener el cartel de transferible desde verano.

"Es de la primera plantilla, pero mi idea y su idea es la misma, salir del club. Es un buen profesional y siempre ha estado en lo que se le ha pedido. Nos hemos encontrado una situación en la que es alternativa y lo utilizaré en la medida que crea conveniente", dijo Jémez sobre el futbolista senegalés.

Entre los convocados destaca el portero del filial Josete, así como Alberto, Ángel Algobia y Marc Echarri, también canteranos como Joni Montiel, Martín Pascual o Miguel Ángel Morro, más habituales en las listas para la Liga.

Frente al Tarazona, equipo de Tercera, alguno de ellos podría tener minutos de inicio, aunque el once lo decidirá Paco Jémez el mismo día en función de las sensaciones de sus futbolistas debido al poco descanso que han tenido desde el último choque.

"Son segundos en Tercera y en su casa tiene muy bien cogidas las medidas en su campo. Hoy hemos entrenado para tener más cercanía con la situación, pero queremos afrontarlo bien porque queremos pasar de eliminatoria", declaró el técnico del Rayo.

"Es un partido en el que no tienes absolutamente nada que ganar ni nada que perder. Que si nos tienen que ganar que sean porque han sido mejores, no porque han sido más intensos. Les voy a pedir actitud e intensidad. Es un campo muy complicado y sé que el bote es más raro, pero no hay excusas", concluyó Jémez