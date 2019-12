Absueltos todos los jugadores del Levante-Real Zaragoza y también el club aragonés

Los 36 jugadores del partido Levante-Real Zaragoza de la temporada 2010-2011 que se ha investigado por posible amaño, así como el club aragonés como persona jurídica, han sido absueltos del delito de corrupción deportiva del que fueron acusados.

La acumulación de indicios por parte de la Fiscalía Anticorrupción no ha sido suficiente, al parecer, para terminar con la presunción de inocencia de los deportistas investigados.

Por contra, la sentencia que se ha dado a conocer este lunes condena a Agapito Iglesias, en ese momento presidente y máximo accionista del Real Zaragoza, y a Javier Porquera, subdirector financiero, por un delito de falsedad en documento privado. Sus penas son de un año y tres meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una cuadragésimaquinta parte de las costas procesales.

Paco Checa -consejero del club aragonés por aquel entonces- ha sido absuelto del mismo delito, en una resolución que no es firme; cabe presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.

El macrojuicio

En este macrojuicio se han sentado en el banquillo 42 acusados, entre los que se encontraba el propio club aragonés, y multitud de futbolistas -gran parte de ellos ya retirados- de ambos equipos, que han sido absueltos, entre los que figuran nombres relevantes en el mundo del fútbol como el actual jugador del PSG Ander Herrera o el ex del Atlético de Madrid Gabi, que ahora milita en el Al-Sadd catarí.

Por parte del Zaragoza, además del club, figuraban también como acusados el exentrenador Javier Aguirre y el exdirector deportivo Antonio Prieto; y los jugadores Maurizio Lanzaro; Antonio Doblas; Paulo César da Silva; Jorge López; Ander Herrera; Braulio Nóbrega; Leonardo Daniel Ponzio; Gabriel Fernández ('Gabi'); Carlos Andrés Diogo; Ivan Obradovic; Ikechukwu Uche; Adam Jozsef Pinter; Javier Paredes; Leo Franco; Jiri Jarosik; Nicolás Santiago Bertolo; Said Boutahar y Ángel Imanol Lafita.

En el caso del Levante, los jugadores acusados eran Miguel Pallardó; Gustavo Adolfo Munúa; Héctor Rodas; Rafael Jordá; Rubén Suárez; Xavier Torres; Christian Ricardo Stuani; Wellington Alves; Jefferson Montero; Miguel Robusté; Javier Rodríguez Venta (Javi 'Venta'); Manuel Reina; Felipe Caicedo; Vicente Iborra, Francisco Javier 'Xisco' Muñoz; Sergio Martínez Ballesteros y los conocidos como 'Juanfran' y 'Cerra'.

La causa llegó a juicio después de que la Audiencia de Valencia acordara reabrir una investigación cerrada en su día al considerar que existían indicios de que nueve jugadores, el técnico y el director deportivo del Zaragoza percibieron los días previos al partido una cantidad cercana al millón de euros, dinero que habría terminado en manos de los jugadores procesados del Levante. El Zaragoza necesitaba ganar aquel encuentro para garantizarse la permanencia en Primera División y con ello propició el descenso del Deportivo de La Coruña.

Antecedentes del caso

Fue el actual presidente de La Liga, Javier Tebas, quien en marzo de 2013 presentó la denuncia por el posible amaño cuando era vicepresidente de esta entidad. Lo hizo en base a la información que le dio un exjugador, cliente de su despacho de abogados. Las defensas pidieron la nulidad de las actuaciones al entender que rompió el secreto profesional al que estaba obligado. Tebas, que no quiso desvelar su identidad durante el proceso, argumentó que fue el futbolista quien le dio el mandato de denunciar aunque no ha aportado más prueba que su palabra. Los testimonios con los que Tebas apuntaló la denuncia no se ratificaron en el proceso.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza, absuelto del delito de corrupción deportiva

En total hubo 42 acusados aunque uno de ellos era una entidad, el Zaragoza. Del resto, 36 eran jugadores o exjugadores, los 18 jugadores de cada uno de los equipos que fueron convocados para ese encuentro independientemente de si jugaron o no. Entre ellos estaban jugadores como Ander Herrera, actualmente en el PSG, Vicente Iborra, en el Villarreal, Gabi Fernández, exjugador del Atlético de Madrid o Cristian Stuani, del Girona.

Las defensas cuestionaron el criterio para elegir a los acusados y apuntaron que en cualquier caso deberían haber estado todos los jugadores de las plantillas. Los otros cinco acusados son Javier Aguirre, exentrenador del Zaragoza, Antonio Prieto, exdirector deportivo maño, Agapito Iglesias, expropietario y expresidente de la entidad, y dos directivos de su confianza en aquella etapa: Prieto y Javier Porquera, además de Checa.