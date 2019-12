Messi: "Este premio es más significativo ahora que la retirada está más cerca"

Seis balones de oro, una hazaña única. Leo Messi, que hace ya tiempo que es historia del fútbol, se ha convertido en el primer futbolista en conseguir este premio por sexta vez. Su mujer, Antonella Roccuzzo, resumía en una frase el galardón recibido por el astro argentino en París: "Es un premio al amor por lo que haces".

Antes de empezar su discurso, Luka Modriç le entregaba el Balón de Oro mostrando conformidad con un sincero "te lo mereces". Ya con el premio en sus manos, Leo Messi arrancó su discurso acordándose en primer lugar de todos aquellos que le han acompañado para conseguir el éxito: "Antes de nada agredecer a los periodistas que me votaron y a mis compañeros. Son parte de este premio también".

Una gala muy especial en la que el argentino también repasó su historia personal con este premio: "como veía en el vídeo, hace diez años recibía el primer Balón de Oro, vine con mis tres hermanos, tenía 22 años y todo lo que estaba viviendo era impensable. Diez años después, el sexto llega en un momento muy diferente, junto a mi mujer y mis tres hijos que me acompañan".

Un Leo Messi visiblemente emocionado, que también hizo gala de su afán de mejora: "Como decía mi mujer, en todo este tiempo no dejé de soñar, de querer seguir creciendo, de querer mejorar día a día y seguir disfrutando del fútbol. Por suerte me dedico a lo que amo y espero que me queden varios años para seguir disfrutándolo".

"Soy consciente de la edad que tengo y el premio es más significativo porque cada vez está más cerca la retirada. El tiempo vuela, pasa todo muy rápido y espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de mis rivales y de todo lo que me toca vivir". Con estas últimas palabras, saltaban las alarmas para algunos que se sorprendieron al escuchar la palabra retirada de la boca del argentino. En última instancia, Leo Messi se sinceraba para confesar que "hubiera preferido ganar alguna Champions más o la Copa América en lugar del Balón de Oro".