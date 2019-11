Javier Tebas: "Hacía falta una alternativa como Vox"

Javier Tebas nunca ha ocultado su inclinación política El presidente de LaLiga siempre ha estado vinculado con las ideas más conservadoras del espectro político, y desde la aparición de Vox en el panorama ha afirmado numerosas veces que es el partido al que apoya.

En una entrevista con el diario'Marca', el abogado aragonés expresa su alegría por la gran subida que ha tenido el partido de Santiago Abascal en las últimas elecciones. "Yo creo que es importante reflejar el pensamiento. Hace años no había nada y creo que España necesitaba una alternativa de este tipo. Para mí ni lleva cuernos, ni lleva rabo, ni nada de esto", opina.

Tebas no descarta una gran coalición entre PSOE y Partido Popular, ya que no le gustaría que el Gobierno dependiese de partidos independentistas. “A mí me gustaría un Gobierno de España que no dependiese de los independentistas, pero eso no lo puedo decidir yo. Al final al gobierno que salga nosotros tendremos que intentar explicarle nuestra industria y lo que creemos que necesita esta industria para seguir creciendo y mantenerse. Al fin y al cabo, me guste o no, será el gobierno de España, el gobierno de mi nación”, señaló Tebas.

En una entervista concedida al diario 'El Mundo' en 2016, Tebas ya mantenía que sigue defendiendo lo mismo que en su etapa como militante y delegado provincial en Huesca de Fuerza Nueva, la formación de Blas Piñar: "Si extrema derecha es defender la unidad de España, la vida y un sentido católico de la vida, yo estaba en ese grupo. Y sigo defendiendo lo mismo. Yo en eso no he cambiado. Pero no me considero ni extrema derecha ni violento".