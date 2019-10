Petón, sobre amaños: "Es complicadísimo, no lo he visto y creo no lo veré"

José Antonio Martín ‘Petón’, consejero delegado de la SD Huesca, declaró este martes, que le parece “complicadísimo” el amaño de partidos por apuestas, por “el control exhaustivo” que hay.

El Huesca que se vio relacionado con ‘Operación Oikos’, en la que fueron investigados, el entonces presidente del Huesca y el médico del club, por su posible implicación en presuntos amaños de partidos por apuestas.

Al respecto, ‘Petón’ fue claro. “A mí eso me parece complicadísimo. No creo que pase en absoluto, por lo menos en el ámbito que me muevo, hay un control exhaustivo. Eso de llegar a un complot, juntar a un montón de gente, no lo he visto y creo que no lo veré”, señaló en la rueda de prensa en la presentación de la serie documental de Prime Video ‘Huesca, más allá del sueño’.

Petón, que vivió de primera mano la situación, explicó que cuando se enteraron de que que el presidente del Huesca podría estar involucrado “era todo preocupación", porque no sabían "absolutamente nada”.

Extendió su preocupación por los compañeros involucrados, de quienes cree que han pasado momentos difíciles y destacó que lo importante es que estén centrados en arreglar su situación.

“Ellos tienen que estar centrados exclusivamente en la demostración de su inocencia. Su vida ha variado sustancialmente durante este tiempo, yo creo que son momentos de mucha amargura”, afirmó.

La serie documental de Prime Video recoge imágenes sobre el día a día de la temporada del SD Huesca, incluido todo lo que rodeó a las acusaciones por la trama de las apuestas. Para Petón, fue el momento más difícil de grabación. "La Primera División se puede recuperar otra vez, pero la reputación es muy difícil de recuperar”, aseguró.

Finalmente se mostró positivo por la evolución de la situación, considera una “avance” la resolución de la Federación la semana pasada, pidiendo el sobreseimiento del caso para cinco futbolistas, y espera que todo resulte “en un tema anecdótico”.