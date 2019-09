Nueve equipos de fútbol base femenino, sin entrenar por la disputa entre la Federación y el Zaragoza Femenino

Nueve equipos de fútbol base femenino no han podido comenzar los entrenamientos de la temporada por una disputa entre la Federación Aragonesa de Fútbol y el Zaragoza CFF. Más de un centenar de menores tenían previsto empezar los entrenamientos en los campos de la Federación, tal y como habían acordado el pasado mes entre esta institución y el Zaragoza CFF. Sin embargo, al llegar a las instalaciones no se les ha permitido la entrada, a pesar de que había campos vacíos.

Este lunes, el Zaragoza CFF acusaba a la Federación Aragonesa de Fútbol de trato discriminatorio por razón de sexo en un comunicado a través de su pagina web. Denunciaron que habían echado al primer equipo de la instalación por introducir un equipo de Segunda B masculino a jugar en el Pedro Sancho, el CD Ebro.

Según explicaron, la Federación puso un contrato encima de la mesa, que la entidad zaragozana considera "inasumible" al incrementar un 20% el canon de la pasada temporada y aplicar un nuevo pago en concepto de la publicidad estática de unos 12.000 euros al año.

Unas críticas que no sentaron nada bien la Federación, cuyo presidente se mostró muy dolido. "He hablado con ellos, y mientras no rectifiquen o aclaren estas declaraciones no van jugar ni entrenar con ningún equipo en los campos de la Federación y nos reservamos el derecho de ir más allá si hace falta", aseguró este lunes.

De momento, las primeras damnificadas han sido las alrededor de 150 niñas que este martes acudían ilusionadas a empezar los entrenamientos de la temporada 2019-2020.