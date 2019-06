SD Huesca y Ejea sellan un acuerdo “en beneficio mutuo”

La Sociedad Deportiva Huesca y la Sociedad Deportiva Ejea han rubricado este jueves el acuerdo de filialidad para la temporada 2019-20 que estrechará los lazos entre los dos clubes en beneficio mutuo. La firma ha tenido lugar en el estadio de Luchán con la presencia del presidente ejeano, Salvador Mateo; y el consejero delegado, Manuel Torres, y el consejero José Antonio Martín, Petón por parte azulgrana. El convenio contempla una contraprestación económica por ambas partes y la cesión de jugadores al proyecto que dirigirá desde el banquillo Javi Suárez.

Mateo ha señalado que la colaboración con la SD Huesca supone “una tabla de salvación económica” para que el proyecto del Ejea continúe siendo viable en Segunda B, categoría a la que ascendió el curso pasado para finalizar en el puesto 14º del grupo 3. Asimismo, el acuerdo marca nuevas ambiciones para el club de las Cinco Villas puesto que puede suponer un punto de partida “para aspirar a algo más” que la mera supervivencia en la categoría de bronce. Algunos de los jugadores que se incluyan serán el portero Antonio Valera y el atacante Juan Sebastián Peñaloza, ambos en calidad de cedidos.

Por su parte, la SD Huesca amplía el radio de acción y colaboraciones con otros clubes aragoneses y mantendrá asimismo la filialidad con el Huesca B, que competirá en Regional Preferente. Manuel Torres ha agradecido “la predisposición del Ejea para este convenio. Es muy positivo para ambas partes y hace referencia a la cesión de jugadores por parte de la SD Huesca y una contribución económica. Aprovecharnos cada uno de las experiencias que tenemos”.

El consejero José Antonio Martín, Petón, ha repasado la actualidad deportiva del equipo oscense y recalcado que se sigue trabajando para configurar la plantilla más competitiva posible, además de pedir paciencia a los aficionados: “A mí también me gustaría tener ya a todos los jugadores pero no incurriremos en la precipitación por ansiedad. Que sepan que tendremos un equipazo”. Petón ha vuelto a aludir a la Operación Oikos tras la apertura de otra parte del sumario que “nos lleva a insistir de nuevo en que la SD Huesca se encuentra al margen de los hechos. Y que no está siendo investigada per se, como también nos trasladó el juez”, sino por los cargos que se imputan al expresidente de la entidad, Agustín Lasaosa.