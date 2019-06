Hermoso: "He intentado pensar que tiraba los penaltis en el parque de casa"

La atacante española Jenni Hermoso, elegida la mejor jugadora del España-Sudáfrica tras conducir la remontada (3-1) de La Roja merced a dos penaltis, explicó que intentó pensar que los tiraba en el parque de su casa.

"Los nervios están ahí", dijo en rueda de prensa la delantera del Atlético de Madrid. "Pero he intentado pensar que los tiraba en el parque de mi casa. El primero ha entrado y luego el segundo ha sido mucho más complicado. Te podía dar la victoria o adelantarte, he pensado solo en que tocara la red", dijo la madrileña.

Crítica con el juego de la selección en la primera parte -"no ha sido buena", remarcó-, Jenni Hermoso lamentó no haber podido "mostrar al mundo" el juego que querían mostrar. "Su gol ha sido un bache a superar. No podemos salir así a un partido. No hemos mostrado el juego de España", repitió.

Hermoso, que con sus dos goles supera en la tabla de máximas realizadoras españolas en Mundiales a Vicky Losada y a Vero Boquete -las únicas goleadoras en Canadá 2015-, aseguró que el primer penalti les dio "mucho aire para conseguir lo demás".

Esa fue una de las premisas que se marcaron al descanso. "El mensaje ha sido claro: era ahora o nunca. Ha tirado más el corazón y por suerte lo hemos sacado adelante", concluyó.