El exdirector deportivo de la SD Huesca, Emilio Vega, también ha tomado declaración este martes en el marco de la Operación Oikos por presuntos amaños de partidos en el fútbol español.

"Ante las diversas informaciones aparecidas en varios medios de comunicación, quiero aclarar que no me encuentro detenido. Esta mañana simplemente he prestado declaración porque en la época de los hechos acaecidos era Director Deportivo de la SD Huesca", ha señalado a través de la red social Twitter, aclarando que no está detenido y no tiene cargos al respecto.

"Ruego procedan a no divulgar falsas informaciones sobre mi persona que pueden dañar gravemente mi imagen", ha concluido.