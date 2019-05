La RFEF pide "prudencia" y ofrece su colaboración tras el arresto de jugadores y directivos por presuntos amaños

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pedido "prudencia" y ha ofrecido su colaboración tras la detención de varios jugadores de fútbol en activo y retirados y directivos por su presunta implicación en el amaño a través de las casas de apuestas del encuentro de LaLiga 1/2/3 Huesca-Nástic jugado en mayo de 2018.

En este sentido, la RFEF expresó su "colaboración absoluta" con la policía nacional en la operación llevada a cabo por orden de un juzgado de Huesca. "La Unidad de Delicuencia está desarrollando una actuación magnífica desde hace mucho tiempo en la corrupción en el deporte", indicó la vicepresidenta de la RFEF, Ana Muñoz Merino, en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid).

Muñoz Merino dijo que la RFEF "no puede estar al margen" y mostró su respeto por la policía para que siga desarrollando la operación y que no se produzca "ninguna interferencia" que podría perjudicar las investigaciones por una denuncia de LaLiga de la temporada pasada, 2017-18.

"Seamos prudentes y discretos, dejemos trabajar al juzgado y a la policía. Cuando hablamos de corrupción en cualquier ámbito, en el que el dinero actúe, nadie está exento de caer en la trampa. Quiero ser prudente con las personas que presuntamente han participado en los hechos, lo que está en manos de la policía y juez y dejemos que sean ellos los que actúen", invitó.

A juicio de la vicepresidenta de la RFEF, esta actuación policial no significa que España sea un paraíso para los tramposos. "No puedo decir que España sea un país donde las prácticas corruptas se produzcan de manera más intensa. Tenemos la mejor Liga del mundo, los mejores jugadores del mundo juegan en España y los intereses corruptos de muchas personas se fijan donde están los mejores, donde la industria del fútbol desarrolla una actividad económica más intensa", manifestó.

Para Muñoz Merino, habitualmente es en otros países donde las apuestas se realizan en base a encuentros de LaLiga Santander u otras ligas europeas. "Hay que fijarse no en los amaños sino en las consecuencias de esos amaños en las apuestas deportivas. La RFEF no puede estar al margen de estas cuestiones, no son agradables. La creación de una vicepresidencia de integridad por parte de Luis Rubiales tenía un objetivo muy claro y es que todos estamos alineados contra la corrupción, se encuentre donde se encuentre, y tendremos como aliados a todos los que tengan el mismo objetivo: hacer del deporte español, y del fútbol en particular, el mejor dentro y fuera del terreno de juego", sentenció.