Vicente del Bosque, homenajeado en Barbastro

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque fue protagonista este jueves en la IV Gala Premios Valores Deportivos Fútbol Base-Gráficas Barbastro, celebrada en el Centro de Congresos de la capital del Somontano. El que condujese a la selección española hacia la conquista del Mundial y de una Eurocopa recogió el ‘Premio Especial Honorífico’ por ser, según explicó la organización, quien mejor encarna los valores de respeto, educación y tolerancia.

Su presencia en Barbastro, acompañado por David Lafuente, natural de la ciudad del Vero, y miembro también como él del Comité de Responsabilidad Social de la Real Federación Española de Fútbol, causó expectación. Así fue recibido un buen número de niños y jóvenes con los que se fotografió y a los que firmó autógrafos.

"Me siento más de campo de tierra, aunque casi ya no haya, que de hierba", aseguró el técnico con el que el Real Madrid conquistó, entre otros títulos, dos ligas y dos ‘Champions League’. "Cuando me retiré del fútbol, mi idea era ser entrenador formativo, luego las circunstancias del club me llevaron hasta la primera línea, pero antes de eso estuvo 17 años dedicándome a la captación y a la formación de jugadores", comentó el que fuese centrocampista e internacional con España en 18 ocasiones en su etapa vestido de corto.

En una gala en la que se entregaron 17 premios a otros tantos conjuntos de fútbol base de Barbastro, el salmantino quiso destacar la importancia del deporte y del fútbol formativo. "Es una de las herramientas estupendas que existen para hacer a un crío feliz", valoró. "Transmite educación y genera buenos chavales a través del juego", añadió.

En el acto estuvo acompañado en el escenario por David Lafuente y el capitán de la SD Huesca Juanjo Camacho, que acudió junto a su compañero Gonzalo Melero y una representación del equipo que participa en La Liga Genuine . Del Bosque calificó el paso del conjunto azulgrana por la Primera División como "un hecho excepcional". "Lo ha disfrutado todo el mundo, pero ahora hay que prepararse para la nueva temporada y si pueden subir inmediatamente, bien, y si no, tened paciencia", recomendó.