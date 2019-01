Brahim: "El tren del Madrid solo pasa una vez y hay que cogerlo"

"Es muy simple la razón por la que me decidí por el Real Madrid, porque es el mejor equipo del mundo y es un sueño para cualquier jugador. El tren solo pasa una vez, hay que cogerlo y aprovecharlo", aseguró.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, dio la bienvenida a Brahim. "Has cumplido tu sueño. Tu extraordinario talento y tu ilusión por estar aquí han sido fundamentales para que seas jugador del Real Madrid".

"Supone un gran desafío porque la exigencia será muy grande, pero estamos convencidos de que estas preparado para ello y de que te esperan muchos éxitos. En nombre de todos los que formamos este club te damos la bienvenida", manifestó.

A continuación, Brahim tomó la palabra para responder las preguntas en una comparecencia que demostró tenía preparada con su equipo, con mensajes claros que repitió y en los que mostró sus ganas de ayudar, de ponerse a disposición de Santiago Solari y comenzar a aportar en el terreno de juego al Real Madrid.

"Es un día muy especial para mi y para mi familia, único e inolvidable. Estoy muy contento, con ganas de empezar ya y sobre todo de jugar partidos", dijo antes de quedar en manos de Solari. "Estoy a disposición del entrenador, con hambre y me siento preparado, pero decide él", añadió.

Brahim mostró ganas de aprender de sus nuevos compañeros del Real Madrid. "Todos los compañeros son magníficos, hay jugadores de talla mundial con los que estoy muy feliz de jugar. Voy a tener cerca a grandes jugadores y voy a aprender de ellos".

"Es un momento único, estoy feliz de cumplir el sueño y ahora intentar aportar al equipo mi máximo nivel. Vengo con la intención de estar a disposición del entrenador, trabajar duro, siempre con humildad y el resto vendrá solo", añadió.

Confesó Brahim que en el momento en el que el Real Madrid llamó a su puerta tuvo claro su destino. "Cuando me lo dijeron no me lo pensé. Quiero triunfar aquí y ser grande". Y agradeció las facilidades del Manchester City, club al que llegó con 14 años y del que se va tras cerrar su formación. "Les estoy muy agradecido porque me ha valorado muchísimo pero ahora estoy muy feliz en el mejor club del mundo".

Mostró su ambición al afirmar que llega al Real Madrid "a ganar títulos" y afirmó que dará "lo máximo" y trabajará "duro" para ir consiguiendo éxitos. "Este club merece que cada jugador de lo máximo". Sin definirse como jugador, sí que reconoció que se siente igual de cómodo en todas las posiciones de ataque al ser ambidiestro.

"Claro que estoy preparado para jugar, tengo muchísimas ganas y para eso he venido. Quiero conocer a mis compañeros, empezar a entrenar, poco a poco iré cogiendo el ritmo y haciéndome a un vestuario con grandes estrellas de las que aprender. Los minutos llegarán poco a poco", dijo.

Y terminó defendiendo a la actual plantilla que vive un mal momento de resultados. "La situación del Real Madrid es que ha ganado tres Champions en tres años, cuatro en los cinco últimos. No se debe dudar de estos grandísimos jugadores de talla mundial"