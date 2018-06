Yo formo parte del cuerpo técnico de la selección de Bélgica. No estoy en el vestuario de España. Solo deseo que no afecte al rendimiento de España y que las cosas vayan bien con Fernando Hierro. Todo ha sido muy precipitado. El cese ocurrió ayer y hoy empieza el Mundial. Yo embarco hoy a las 7.00 rumbo a Sochi, donde mañana veré jugar el España-Portugal.

Es el hombre de confianza de Roberto Martínez, seleccionador nacional de Bélgica.

Digamos que él confía en mí y yo confío en él. El informe del partido entre España y Portugal, posibles rivales de Bélgica en las series finales, lo haré yo.

Es esencial la confianza en cualquier relación, ya sea personal, profesional...

Por supuesto. Si no hay un objetivo común, no hay nada que hacer. Todos los errores se pagan, también en el deporte. Si se pagan en una liga con 38 partidos, muchísimo más en una competición tan corta como un Mundial. Cualquier mínimo detalle resulta trascendental. Por eso decía que ojalá el tema Lopetegui no perturbe nada en la selección española.

Hablamos de España, pero en Bélgica hay dos técnicos ligados a Zaragoza, Roberto y usted.

Con España también ha estado Vallejo. Roberto y yo coincidimos en el Zaragoza juvenil y el filial. Roberto vino desde Balaguer. Desde luego, en el Mundial de Rusia hay un trocito de Zaragoza.

Fue un tiempo precioso...

Todos teníamos sueños de fútbol, que en muchos casos cuajaron. Nos apasionaba el fútbol.

Roberto Martínez y, hace apenas unos días, Dani Aso decían en estas mismas páginas que no habían visto rondos como los que hacían en la residencia del Zaragoza o en la puerta del Moneva, en la calle Bretón.

Con Bélgica también sería complicado salir de un rondo con Hazard, De Bruyne o Lukaku... (sonríe). En cuanto a los años que dice en la ‘resi’, había mucho talento allí. Yo vivía en casa en Zaragoza, pero me pasaba mucho por allí. El ambiente era fantástico. Íbamos todos, hasta Xavi Aguado.

Identificarse es admirar. Allí nació su total identificación con Roberto Martínez.

Junto a Isidro Díaz, marchamos a Inglaterra. Entonces era poco común salir de España para jugar al fútbol. Antes, había tenido la suerte de ganar la Copa del Rey con el Zaragoza ante el Celta en el Vicente Calderón. También estuve en la final que nos pitó Urío.

¿Y la Recopa?

No, ese año estaba en el Villarreal. Después nos fuimos al Wigan, en Inglaterra.

Eran ‘Los Tres Amigos’.

Fue una experiencia bonita. Roberto se quedó y comenzó a entrenar. Llegó a la Premier, al Everton, y ahora está en el banquillo de la selección belga.

Antes hablaba de Vermaelen, Hazard, De Bruyne y Lukaku. Bélgica puede aspirar a todo...

Poco a poco. Primero tenemos que jugar con Panamá, Túnez e Inglaterra. Paso a paso. No nos meta presión... (sonríe).

Roberto Martínez ya es un técnico ‘top’ mundial, pero a usted tampoco le ha ido mal...

No me quejo. Hasta el pasado lunes, fui el director deportivo del Mirandés. Hemos estado a punto de ascender a Segunda A con Pablo Alfaro como entrenador.

De Miranda de Ebro a Rusia, apenas ha estado un día en la capital aragonesa. ¿Cómo ha encontrado Zaragoza?

He ido a recoger a mis hijas, Lucía y Rocío, al colegio; he estado con la familia... Fue un palo duro lo del sábado con el Numancia... En cualquier caso, conozco muy bien a Lalo y confío plenamente en su capacidad. El Real Zaragoza ha crecido mucho esta temporada y ha logrado algo fundamental: que la afición de La Romareda esté absolutamente identificada. Hasta los niños vuelven a ir al fútbol como antes: el futuro está garantizado.