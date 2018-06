Petón: "La SD Huesca es una empresa de toda la provincia y juntos vamos a ser capaces de hacer cosas mejores"

La SD Huesca es un fenómeno "que nace estrictamente en el plano deportivo, se convierte en proyecto empresarial y que al final, consolidado, termina por hacerse puntal de la economía de la provincia". Esa evolución, desde una ilusión deportiva hasta una realidad empresarial "muy estructurada" es a lo que se ha referido Petón en su intervención. Respecto a cómo puede aprovechar la provincia de Huesca el tirón de la SD Huesca, ha apuntado que estar en primera división "es importante", ya que la diferencia de estar en segunda división, que estar en la Liga Santander " es con toda seguridad como 20 veces más". El Huesca "es uno de los equipos con menos ámbito, si lo medimos por cantidad, pero siempre juega defendiendo el nombre de la provincia". Por ello, la SD Huesca "siempre ha sido de toda la provincia y un equipo del Alto Aragón". De los 7 millones que contaba de presupuesto "ahora superaremos los 50", y también es el club "con menos empleados en toda la liga y seguramente lo seguiremos siendo". Ha asegurado que estructura "es racional" y funciona bien. No obstante, habrá que aumentar el personal "pero nunca hasta desmedir las posibilidades del club".

Petón ha reconocido que la tarde que firmó con la SD Huesca como jugador "estaba pensando en que el equipo jugaría en primera división, y he tardado 40 años, pero ahí estamos". También ha dicho que el Huesca "es una empresa de todos" y "sabemos que juntos, todos a la vez, vamos a ser capaces de hacer cosas mejores, la primera consolidarse".

Respecto a que el Real Zaragoza, no haya subido a primera, "para el Huesca es una taquilla espectacular menos, un desplazamiento inexistente que ahorra también mucho y un equipo en lo meramente deportivo que iba a tener un control económico no superior al tuyo". Por todas estas razones prácticas, ha dicho, ya es "malo" que los dos equipos aragoneses no jueguen en primera división, "y luego la sentimentalidad cada cual que la aplique como pueda".

No ha soltado prenda de los fichajes, ya que "no se puede anticipar, estamos en negociaciones, acelerando los pasos en algunas posiciones y esperando a que el mercado en el último tiempo nos ofrezca sorpresas". No obstante, habrá aragoneses, y de hecho, el primer fichaje Jorge Miramón. "Y si nos ofrecieran a Vallejo o pudiéramos acceder a un central aragonés, nos alegraría".