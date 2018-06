Tebas: "El Real Zaragoza es el favorito para la liguilla de ascenso"

"Si es por lo que ha sucedido en los últimos diez partidos, el Real Zaragoza es el favorito de la liguilla de ascenso. Vamos a ver. Estaría bien que Aragón tuviera dos equipos", ha apuntado el presidente de la LFP.

El abogado oscense ha enfatizado la importancia que tendría para la Comunidad el hecho de contar con dos escuadras en la máxima categoría. "Tal y como está la Liga ahora, para Aragón y para su marca sería impresionante contar con el Huesca y el Real Zaragoza en la máxima categoría", ha señalado.

Tebas ha recalcado la dificultad que entraña el campeonato en Segunda: "Cuando el Real Zaragoza estaba en zonas complicadas, dije que era necesaria la paciencia. Esto es muy largo. No sólo se juegan tus partidos, sino lo que hacen los otros equipos. Hay mucha competencia y mucha rivalidad. Hasta el último momento no puede decirse nada".

Presente en un foro de ámbito económico, Tebas ha incidido en el alivio que supondría para las arcas y el futuro del Real Zaragoza la consecución del ansiado ascenso. "En el ámbito económico subir a Primera sería fundamental para el Real Zaragoza. El nivel de deuda que soporta el club es un lastre en Segunda División, pero en Primera no sería ningún problema. Ese es el futuro", ha apostillado.

También ha tratado el supuesto amaño del Huesca-Gimnástic de Tarragona de la penúltima jornada. "Tenemos un sistema de detección de alarmas, que nos saltó en el descanso. Automáticamente se abrió el protocolo. Lo primero, para detectar si hay amaño es ver el partido y ver si se producen elementos, que no es el caso. El siguiente es pasar el tema a la Policía, algo que hicimos el lunes mismo. Por la experiencia que tenemos, saltaron las alarmas pero no podemos decir que se produjera un amaño. No es como otros casos, y conocemos esto muy bien. Recientemente ha habido la Operación Pizarro, con 30 partidos denunciados a la Policía en los que acertamos. El del Huesca-Nástic es un caso diferente", ha dicho.

Y ha pronosticado que la resolución no será inmediata: "Se va a tardar muchísimo. Está en una investigación policial. El mundo de los amaños no es como las series de televisión, que resuelven los casos en una hora. Aquí pueden tardarse meses o años. Veremos lo que pasa, pero no puedo anticipar nada. No es un caso tan claro de que pueda haberse producido un amaño".