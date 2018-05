Víctor Tejel renueva con el Ríos Renovables

Tejel, que cumplió 37 años recientemente, es uno de los capitanes del equipo y un jugador tremendamente querido por la afición y por el vestuario por su simpatía, trabajo, sacrificio, entrega, compañerismo, calidad y tesón. Esta campaña ha vuelto a ser una de las piezas claves en el devenir del equipo y un líder en la pista y fuera de ella. Entre todas las competiciones ha disputado 37 partidos, ha anotado 10 goles y ha ayudado enormemente en la exitosa campaña del club, una de las más bonitas también para él por la disputa del 'play off' y las semifinales de la Copa de España y la Copa del Rey.

Este último año, “que ha sido impresionante” en palabras de Tejel, “ha influido bastante en que siga teniendo las mismas ganas que cuando empecé”. “Estas temporadas enganchan a seguir y dan fuerza. Tenemos la espinita clavada de que podíamos haber logrado algo más e intentaremos sacárnosla, sabiendo que es complicado repetir las metas de esta temporada, aunque trataremos de dar ese salto de calidad”, agrega.

Además, el gelsano reconoce que los seguidores y el grupo humano del vestuario han influido en su decisión de continuar. “Siempre me he sentido muy querido por la afición y los compañeros”, comenta. Sobre estos últimos, el ala confiesa que “son geniales y estoy encantado de trabajar con ellos. No los cambiaría por ninguno de otras plantillas de Primera”. Por último, Tejel asegura que físicamente está “muy bien”. “Este año no he tenido ninguna lesión importante y estoy muy contento porque el curso pasado tuve más problemas y en esta temporada he podido disfrutar del deporte”, explica.