Twitter se ceba con el portero del Liverpool

Por su parte, el holandés Virgil Van Dijk, defensa central del conjunto inglés, comentó que "no es una sensación agradable" pero defendió a su guardameta: "Ganamos todos juntos y perdemos todos juntos. No culpamos a Loris. En un deporte como este cualquier cosa puede ocurrir, pero es una pena", dijo.

El portero no pudo contener las lágrimas y, tras el pitido final, pidió perdón a la afición.

Karius, Liverpool’s goalkeeper apologizes for his humanly mistakes. Fans forgive and applaud. Dignity and decency on both sides



Portero Karius del Liverpool, pide perdón por sus humanos errores. Hinchada perdona y aplaude. Dignidad y decencia en ambos. pic.twitter.com/0eMe8JvEZd