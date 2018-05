Iniesta: "Elegí el Vissel Kobe porque el proyecto me ilusiona muchísimo"

El legendario dorsal '8' del FC Barcelona subrayó su "respeto" por Japón, un país del que le gustan en particular "su cultura y su gente", y afirmó que junto a su familia intentará adaptarse a su nuevo destino "lo más rápido posible".

Iniesta comenzó su intervención ante los medios con un "konnichiwa" ("Buenas tardes", en japonés) y la concluyó con un "arigatou" ("Gracias"), y estuvo acompañado del fundador y consejero delegado de Rakuten, Hiroshi Mikitani, quien se hizo con el Vissel Kobe en 2004 a través de otra de sus empresas.

El magnate nipón, propietario de una de las mayores fortunas del país asiático, ha sido el principal impulsor de la operación gracias a su buena relación con el FC Barcelona, club del que Rakuten es patrocinador principal.

Además de su fichaje, Mikitani anunció un acuerdo de colaboración con el propio futbolista y con el club azulgrana para participar en la formación de jóvenes jugadores en Kobe, ciudad portuaria del oeste de Japón.

Iniesta viajó a Japón en la víspera en el jet privado de su "amigo" Mikitani, según los mensajes y las fotografías publicados por ambos en sus respectivas cuentas de Twitter.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...⚽ ✈️



Heading to my new home, with my friend ⚽ ✈️ pic.twitter.com/xeXBw4GYfc