Salma Paralluelo se proclama campeona de Europa sub 17

Salma Celeste Paralluelo puede presumir ya de ser campeona de Europa. La selección española sub 17, con la jugadora aragonesa del Zaragoza CFF como pieza fundamental, se proclamó vencedora del torneo sub 17 en la tarde de este lunes. El combinado nacional venció a Alemania (0-2), vigente campeona, con dos goles de la capitana Eva Navarro en la segunda parte. Es el cuarto título continental para España, el primero para Salma. De esta forma, el combinado de Toña Is se tomó la revancha después de caer, también contra las alemanas, en las últimas dos ediciones.